Зарплаты, релокация, увольнение: ЕБА провела исследование рынка труда — Finance.ua

Зарплаты, релокация, увольнение: ЕБА провела исследование рынка труда

Сегодня 11:13 — Личные финансы

Зарплаты, релокация, увольнение: ЕБА провела исследование рынка труда

В Украине 76% компаний во время военного положения претерпели изменения, которые влияют на решения по персоналу.

Об этом свидетельствуют данные исследования Европейской Бизнес Ассоциации в партнерстве с журналом «Управление Персоналом».

Среди происходящих/запланированных изменений в компаниях были определены следующие:

оптимизация бизнес направлений (23%);

перемещение (16%);

реорганизация (12%);

объявлен простой (10%);

приостановка деятельности на неопределенный период (8%);

закрытие филиалов и отделений (7%);

18% компаний вовсе не планируют никаких изменений, а также ни одна из компаний — участниц исследования не планирует закрытия компании.

Кроме того, 74% компаний планируют изменения по персоналу. 26% компаний планируют заморозку бюджетов на развитие на обучение, 16% компаний планируют заморозку бонусов и премиальных выплат, 13% планируют сокращение персонала, 11% планируют уменьшение уровня заработной платы и 2% планируют увольнение работников, и только 3% компаний планируют увеличение количества работников.

Относительно релокации за границу

В связи с военным положением в Украине, 96% компаний заявили, что у них есть работники, переехавшие за границу. 23% компаний отметили, что количество таких работников варьируется от 11% до 15%, у 17% компаний количество работников, переехавших за границу варьируется от 16% до 20%. Еще 17% компаний отметили, что количество переехавших за границу работников составляет 21%-30%.

Самые популярные страны для релокации — Польша (87%), Германия (62%), Чехия (48%), Словакия (35%), Италия (31%), Румыния (28%), Испания и Венгрия (27%), Молдова. (17%).

65% компаний сообщили, что их компания не планирует релокацию в другую страну, а у 15% компаний релокация возможна только в пределах Украины. Среди тех компаний, которые планируют релокацию в другую страну, были названы следующие страны: Польша, Словакия, Венгрия, Испания, Румыния и другие.

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Большинство компаний (56%) сообщили, что работники, получившие временную защиту в ЕС, не трудоустраивались в других компаниях за рубежом и продолжают работать на свою компанию дистанционно и получают заработную плату.

Однако есть 25% компаний, в которых работники нашли работу за границей, но продолжают также работать на свою компанию дистанционно. 8% компаний сообщили, что попросили коллег, нашедших работу за границей, но не желающих прекратить трудовые отношения с компанией в Украине, написать заявления на отпуск без сохранения заработной платы на согласованный срок. Также, есть 3% компаний, которые проинформировали, что работникам, получившим временную защиту в ЕС, будет выплачиваться материальная помощь в течение определенного периода.

Изменения в численности работников в компании в 2022 году

78% компаний не планируют сокращать численность штата в 2022 году. Кроме того, 76% компаний дали ответ, что не снижали размер оплаты труда.

23% компаний планируют открывать новые вакансии в 2022 году и еще дополнительно 8% будут открывать вакансии для внутренних кандидатов.

Известно, что 30% компаний не планируют открывать вакансии в 2022 году и 39% компаний в настоящее время еще не определились с этим вопросом.

Инфографика: https://eba.com.ua/

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