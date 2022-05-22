Зарплаты снижаются в большинстве сфер: что происходит на рынке труда — Finance.ua

Зарплаты снижаются в большинстве сфер: что происходит на рынке труда

Сегодня 16:03 — Личные финансы

Зарплаты снижаются в большинстве сфер: что происходит на рынке труда

В условиях кризиса украинский бизнес оптимизирует расходы, зачастую это происходит за счет зарплат. Аналитики кадрового портала grc.ua провели обзор заработных плат, предлагающих в актуальных вакансиях в мае.

Украинские компании озвучивают, что в условиях войны одной из главных задач для них есть удержание и поддержка действующих работников. Однако большинство из работающих предприятий и организаций не имеют возможности платить сотрудникам заработные платы на довоенном уровне. Новым работникам, которых нанимают компании, предлагают зарплаты тоже ниже, чем это было до войны.

Анализ базы вакансий показал, что в мае в большинстве профессиональных сфер продолжается снижение заработных плат. Самые низкие зарплаты предлагают в следующих областях:

безопасность (9200 грн);

туризм, гостиницы, рестораны (9500 грн);

начало карьеры, студенты (10 300 грн);

добыча сырья (в среднем 11 000 грн);

специалистам сферы инсталляция и сервис (12 600 грн);

банки, инвестиции, лизинг (13 100 грн).

Кому сложнее всего найти работу?

По данным grc.ua, к таким специалистам относятся юристы, страхователи, работники сферы обслуживания, красоты и спорта, охранники, педагоги и ученые, домашний персонал, специалисты, работавшие в сфере автомобильного бизнеса, закупок. Для них сейчас меньше всего актуальных вакансий. В большинстве вакансий в этих профессиональных сферах заработная плата не указана.

Зарплаты снижаются почти во всех областях

Неутешительной тенденцией является то, что почти во всех профессиональных областях прослеживается снижение средней заработной платы. За исключением нескольких профессиональных сфер, падение медианной зарплаты в мае составило от 9 до 58%.

Больше всего зарплаты снизились в сферах:

добыча сырья (-58%),

инсталляция и сервис (-56%),

безопасность (-49%).

Ощутимое снижение зарплат в вакансиях в мае по сравнению с апрелем произошло также для специалистов без опыта работы и студентов (-56%), рабочего персонала (-46%), специалистов сферы консультирования (-46%), строительства и недвижимости (-44) %), работников сферы туризма, гостиницы, рестораны (-32%). Не обошло снижение зарплат также работников транспортной сферы и логистики (-27%), административный персонал (-21%), сферу продаж (-20%), банковских работников (-17%), а также специалистов сферы искусство, развлечения, массмедиа (-9%).

Где зарплаты растут

Справедливым будет отметить сферы, в которых зарплаты либо удержались на том же уровне, что и в предыдущем месяце, либо немного повысились. В сфере автомобильного бизнеса, несмотря на то что падение зарплат с начала войны произошло более чем на 50%, в мае средняя зарплата в вакансиях несколько повысилась с 11 000 грн (в апреле) до 14 500 грн (в мае).

В сфере производства и сельского хозяйства средняя зарплата выросла с 13 300 грн (в апреле) до 16 600 грн (в мае). Медики и фармацевты входят в число наиболее востребованных специалистов, однако уровень зарплат для них не слишком высок. Правда, в мае средняя заработная плата в вакансиях для них повысилась с 14 900 грн. (в апреле) до 18 200 грн. (в мае).

Положительная динамика средней зарплаты наблюдается в сфере бухгалтерии, управленческом учете, финансах предприятия, этим специалистам в мае предлагают 19 800 грн, в отличие от апреля, когда предлагали в среднем 17 500 грн.

Повысились средние зарплаты в вакансиях для HR (с 15 000 грн в апреле до 29 700 грн в мае), в сфере маркетинга, рекламы и PR (с 26 600 грн в апреле до 30 800 грн в мае). Ощутимо увеличились предлагаемые зарплаты для директоров и руководителей (с 63 200 грн в апреле до 86 100 грн в мае).

В сфере Информационных технологий средняя зарплата в вакансиях в мае несколько ниже, по сравнению с апрелем. Однако, ввиду высокого уровня зарплаты в этой отрасли, это снижение почти не ощутимо. В апреле ІТ-специалистам предлагали в среднем 108 100 грн, а в мае средняя заработная зарплата в вакансиях составляет 103 500 грн.

Срез по регионам: где платят больше

Что касается анализа зарплат по регионам, то самые высокие зарплаты предлагают в Киеве. Столица вернула уверенное лидерство по размеру заработных плат, которое было утрачено с начала войны. В киевских компаниях в среднем предлагают 29200 грн ежемесячной зарплаты.

Также высокие средние зарплаты в мае предлагают в Полтавской области (22 300 грн.), Львовской области (21 600 грн.), Одесской области (21 000 грн.), в Ивано-Франковской области (19 400 грн.) и в Харьковской области (19 000 грн.).

Самые низкие зарплаты в мае предлагаются в Черниговской области (в среднем 12 400 грн), Тернопольской области (13 100 грн), Волынской области (13 600 грн), Киевской области (13 800 грн), Закарпатской области (14 100 грн) и в Черновицкой области (14200 грн).

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