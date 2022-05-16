Зарплаты и потребности рынка труда в Польше, Германии, Венгрии (инфографика) — Finance.ua

Зарплаты и потребности рынка труда в Польше, Германии, Венгрии (инфографика)

Сегодня 11:00 — Личные финансы

Зарплаты и потребности рынка труда в Польше, Германии, Венгрии (инфографика)

Среди стран, куда сегодня чаще всего выезжают украинцы: Польша, Германия и Венгрия.

О потребностях рынков трудоустройства этих стран рассказал на онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, руководитель отдела аналитики robota.ua Иван Ромашов.

Так, в Польше десятка самых востребованных работников по сферам распределяется следующим образом:

В настоящее время рынок труда Польши нуждается в более 426 тыс. рабочих.

Что касается оплаты труда, то в среднем она выше украинских показателей:

Топ-10 сфер, в которых Германии нужны работники:

Что касается оплаты труда, то в Германии она значительно выше уровня Украины.

Десятка нужных специалистов по сферам на венгерском рынке труда распределилась следующим образом:

Заработная плата в Венгрии не значительно, но выше украинской.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.