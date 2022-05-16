Зарплаты и потребности рынка труда в Польше, Германии, Венгрии (инфографика) — Finance.ua

Зарплаты и потребности рынка труда в Польше, Германии, Венгрии (инфографика)
Среди стран, куда сегодня чаще всего выезжают украинцы: Польша, Германия и Венгрия.
О потребностях рынков трудоустройства этих стран рассказал на онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, руководитель отдела аналитики robota.ua Иван Ромашов.
Так, в Польше десятка самых востребованных работников по сферам распределяется следующим образом:
В настоящее время рынок труда Польши нуждается в более 426 тыс. рабочих.
Что касается оплаты труда, то в среднем она выше украинских показателей:
Топ-10 сфер, в которых Германии нужны работники:
Что касается оплаты труда, то в Германии она значительно выше уровня Украины.
Десятка нужных специалистов по сферам на венгерском рынке труда распределилась следующим образом:
Заработная плата в Венгрии не значительно, но выше украинской.