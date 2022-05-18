Как во время войны выбрать банк для выплат зарплаты или пенсии (перечень банков) — Finance.ua

Как во время войны выбрать банк для выплат зарплаты или пенсии (перечень банков)

Сегодня 12:00 — Казна и Политика

На период военного положения Кабинет Министров приостановил действие своего постановления от 26 сентября 2001 года № 1231 «Об утверждении Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной плате работникам бюджетных учреждений» в части механизма определения и требований к банкам

Об этом сказано в правительственном постановлении от 13 мая.

Вместе с тем Кабмин прописал, что актуальным является перечень банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений, сформированный на 24 февраля 2022 года.

В него не вносятся изменения во время военного положения. Согласно сайту Министерства финансов, таких банков насчитывается 46. Полный список банков смотрите здесь

Справка Finance.ua:

В Минсоцполитики рассказали, как получить пенсию там, где ведутся бои. Для пенсионеров, получавших пенсии по месту жительства и оставшихся на территориях, где идут активные боевые действия, вся сумма пенсии засчитывается на счета, открытые им в Ощадбанке.

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