Самые популярные «мужские» профессии среди украинок — Finance.ua

Самые популярные «мужские» профессии среди украинок Сегодня 19:16 — Личные финансы

Самые популярные «мужские» профессии среди украинок

В мае работодатели подали 153 заявления от работодателей на обучение 300 женщин, 268 из которых уже приобретают необходимые навыки.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Самыми популярными за это время стали профессии:

станочницы деревообрабатывающих станков;

трактористки;

водители погрузчика;

электромонтеры;

водители трамвая.



Как сообщают в ведомстве, по грантам Службы занятости около 60% - основательницы компаний женщины.

Напомним, Projector Foundation при поддержке International Trade Centre (ITC) объявляет набор на бесплатное онлайн-обучение в сфере креативных и IT индустрий для женщин в Украине.

Податься на программу могут женщины в возрасте от 18 лет, соответствующие одному или нескольким критериям:

проживают на прифронтовых или деоккупированных территориях;

проживают в селах или поселках Украины;

являются внутренне перемещенными лицами на территории Украины;

являются партнершами военнослужащих.

Дедлайн подачи заявок: 9 июня 2025 года.

Прочитать подробную информацию о наборе на обучение и регистрации можно на сайте проекта.

Среди безработных в Украине фиксируется значительная гендерная диспропорция: 82% составляют женщины, что в значительной степени основывается на мобилизации и военном положении.

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