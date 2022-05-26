Зарплаты, вакансии, конкуренция: что происходит на рынке труда в Киеве — Finance.ua

Зарплаты, вакансии, конкуренция: что происходит на рынке труда в Киеве

Сегодня 08:02 — Личные финансы

Зарплаты, вакансии, конкуренция: что происходит на рынке труда в Киеве, freepik.com

Еженедельно растет количество регистраций на кадровых порталах, соискатели обновляют свои резюме, активно откликаются на вакансии.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

«За последнюю неделю на сайте на 55% увеличилось количество новых регистраций и на 33% возросло количество отзывов на вакансии. Однако украинский рынок труда находится в состоянии жесткого кризиса в результате войны. Работы мало, спрос на работу значительно превышает предложение», — сказано в сообщении.

Где сейчас работы больше всего

Утраченные в начале войны лидерские позиции по количеству предложений работы Киев возобновил уже в апреле. В мае столица заняла более уверенную позицию и по размеру заработной платы, и по количеству вакансий. Доля предложений работы в Киеве составляет 35,8% от актуальных по всей стране вакансий.

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Вторую позицию занимает Львов с большим отрывом (17,1%).

Среди регионов с наибольшим количеством предложений работы в мае также Днепропетровская область (8,5%), Одесская область (3,4%), Ивано-Франковская область (2,9%), Черкасская область (2,9%).

Какую заработную плату предлагают

Средняя зарплата всех актуальных вакансий в мае в столице составляет 29 200 грн. Это ощутимо больше, чем в других регионах с высокой средней заработной платой. Так, в пятерке регионов — лидеров по размеру средней зарплаты в мае Полтавская область (22 300 грн), Львовская область (21 600 грн), Одесская область (21 000 грн) и Ивано-Франковская область (19 400 грн).

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Однако в Киеве не самая высокая конкуренция. На одно рабочее место в среднем претендует 9,5 человека. Для сравнения — самая высокая конкуренция в текущем месяце зафиксирована в Харьковской области, где на рабочее место в среднем претендует 19 соискателей. В Запорожской области 17 специалистов на 1 вакансию. В Одесской области показатель конкуренции составляет 13,9 кандидата на должность, в Киевской — 13,4, в Сумской области — 11,1.

Инфографика: grc.ua

Кого ищут в Киеве

Киев отражает общеукраинскую тенденцию наибольшей востребованности ІТ-специалистов и менеджеров по продажам. Почти во всех регионах одинаковый перечень специалистов, для которых больше всего вакансий.

Кроме уже названных, чаще всего ищут специалистов сферы маркетинга, рекламы и PR, специалистов сферы транспорта и логистики, работников без опыта работы.

Однако в Киеве в топ-10 востребованных специалистов не попали медики и фармацевты, строители и рабочий персонал, которые в десятке востребованных специалистов в Украине.

В Киеве немного больше вакансий по сравнению с общеукраинской статистикой для работников медиа, административного персонала и представителей высшего менеджмента.

Инфографика: grc.ua

Формат работы в столице

Четверть (25,7%) всех вакансий в Киеве предполагает возможность работать дистанционно. Таким образом, для того чтобы работать в столичной компании, не обязательно жить в Киеве. Однако многие компании возвращаются к привычному функционированию, поэтому значительная доля (64,7%) предложений работы в столице с полным рабочим днем, то есть необходимо физическое оффлайн присутствие сотрудника на рабочем месте. Еще 6,6% вакансий в Киеве предлагают гибкий график и 3% со сменным графиком работы.

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