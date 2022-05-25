Украинцам рассказали, какие реальные шансы найти работу во время войны — Finance.ua

Украинцам рассказали, какие реальные шансы найти работу во время войны

Сегодня 08:00 — Личные финансы

В марте количество неработающих предпринимателей составило 16,3%, а в середине апреля этот показатель снизился почти вдвое.

Об этом сообщила аналитическая служба OLX Украина.

Отмечается, что самыми большими проблемами для бизнеса стали военная агрессия, логистические трудности и падение продаж.

По данным опроса, проведенного среди своих бизнес-клиентов, в марте количество неработающих предпринимателей составило 16,3%; тех, кто планировал работать — 3,6%; работающих — 80,1%.

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Бизнесы, продолжавшие работать, были представлены в категориях «Дом и сад», «Электроника» и «Мода и стиль».

Однако уже в середине апреля к работе вернулось 88% бизнесов, а количество неработающих — уменьшилось почти вдвое.

Положительные изменения в OLX Украина зафиксировали и среди категорий, возобновивших свою деятельность. К ним добавились «Запчасти» и «Хобби/Отдых/Спорт», говорится в сообщении.

В итоге географически быстрее возобновляют свою работу:

бизнесы в той части Киевской области, где не было активных боевых действий,

а также во Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Справка Finance.ua:

96% компаний заявили, что у них есть работники, переехавшие за границу. 23% компаний отметили, что количество таких работников варьируется от 11% до 15%, у 17% компаний количество работников, переехавших за границу, варьируется от 16% до 20%. Еще 17% компаний отметили, что количество переехавших за границу работников составляет 21%-30%;

самыми популярными странами для релокации являются Польша (87%), Германия (62%), Чехия (48%), Словакия (35%), Италия (31%), Румыния (28%), Испания и Венгрия (27%), Молдова (17%). 65% компаний сообщили, что их компания не планирует релокацию в другую страну, а у 15% компаний релокация возможна только в пределах Украины;

среди тех компаний, которые планируют релокацию в другую страну, были названы следующие страны: Польша, Словакия, Венгрия, Испания, Румыния и другие.

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