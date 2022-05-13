Где искать работу и что происходит на рынке труда — эксперт

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Где искать работу и что происходит на рынке труда — эксперт, freepik.com

Война наложила отпечаток на рынок труда в Украине. Что конкретно изменилось — рассказывала в первый день онлайн-конференции «Мои финансы во время войны» , организованной порталами Finance.ua и Минфин, главный редактор robota.ua Юлия Далибук.

Топ-5 городов по количеству вакансий и резюме

На начало мая наиболее активными работодатели были в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Виннице. А вот кандидаты наиболее активны в Киеве, Одессе, Львове, Полтаве и Днепре.

Топ-5 вакансий на начало войны

К началу полномасштабной войны наиболее востребованными профессиями на рынке были продавцы, кассиры, водители, работники рабочих специальностей, медики и аптечный персонал. Это отличается от потребностей работодателей на конец 4 квартала 2021 года.

«Это понятно и логично. В начале полномасштабной войны были проблемы с логистикой, транспортом, большие очереди и дефицит в аптеках, в магазинах. Поэтому был и кадровый дефицит по этим направлениям», — объясняет Юлия Далибук.

Топ-5 вакансий

Самые популярные вакансии в Украине по состоянию на май — это веб-разработчик, переводчик, оператор колл-центра, копирайтер и интернет-маркетолог. Что интересно, в разрезе городов вакансии отличаются в зависимости от местных потребностей рынка.

«По сравнению и с 4 кварталом 2021 года, и с началом боевых действий ситуация очень изменилась. Изменения на рынке труда динамичны. Если в том году топ-5 вакансий мог не меняться в течение квартала, то сейчас ситуация меняется каждый месяц и каждые две недели. И каким будет этот топ-5 в июне или даже в конце мая — спрогнозировать сложно. Ситуацию, которая состоит из вакансий, диктует нам ситуация на фронте», — говорит Далибук.

Какую зарплату предлагают компании

«Если в январе по всей Украине зарплата по вакансиям составляла 14 тыс. грн, то в апреле она составляет 15 тыс. 100 грн. То есть работодатели сейчас даже несколько повысили планку, которую они предлагают. У кандидатов аналогичная ситуация: они хотели 14 тыс. 887 грн. в среднем, а сейчас — 15 тыс. 144 грн. Однако если в феврале у работодателей был небольшой спад, то у ищущих работу прирост запросов идет пропорционально, увеличивается небольшими шагами. В разрезе городов ситуация похожая, отличаются только Киев и Львов, где амплитуда колебаний зарплат несколько больше, чем в других городах», — рассказывает главный редактор robota.ua.

Какие навыки нужны, чтобы найти работу

После 24 февраля ни одного работодателя уже не удивишь стрессоустойчивостью, поэтому Юлия Далибук советует развивать Hard skills (профессиональные навыки, которым можно научить и которые можно измерить. — Ред.) в направлениях, к которым есть способности.

«Сейчас открыто много курсов, можно перепрофилироваться и получить новую работу. Что касается Soft skills (личные характеристики, благодаря которым человек может успешно взаимодействовать в команде при решении рабочих вопросов. — Ред.), то самое важное — гибкость, то есть возможность подстроиться под обстоятельства», — говорит эксперт.

Также Юлия Далибук советует обратить внимание на сопроводительное письмо, которое вы отправляете из резюме. Именно им можно зацепить потенциального работодателя:

«Пишите откровенно почему именно вы — идеальный кандидат на должность. Оригинальные сопроводительные письма значительно повышают шансы успеха. По данным нашей HR-команды, сопроводительное письмо повышает на 60% шансы на успех у работодателей. Оно должно быть небольшим, до трех абзацев, но главное, чтобы оно не было одинаковым, шаблонным для всех работодателей. Если вы очень хотите получить определенную работу, уделите время и составьте сопроводительное письмо отдельно под каждую вакансию».

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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