Где искать работу и что происходит на рынке труда — эксперт — Finance.ua
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Где искать работу и что происходит на рынке труда — эксперт

Сегодня 15:01Личные финансы
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Где искать работу и что происходит на рынке труда — экспертГде искать работу и что происходит на рынке труда — эксперт, freepik.com
Война наложила отпечаток на рынок труда в Украине. Что конкретно изменилось — рассказывала в первый день онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, главный редактор robota.ua Юлия Далибук.

Топ-5 городов по количеству вакансий и резюме

На начало мая наиболее активными работодатели были в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Виннице. А вот кандидаты наиболее активны в Киеве, Одессе, Львове, Полтаве и Днепре.
Где искать работу и что происходит на рынке труда — эксперт
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Топ-5 вакансий на начало войны

К началу полномасштабной войны наиболее востребованными профессиями на рынке были продавцы, кассиры, водители, работники рабочих специальностей, медики и аптечный персонал. Это отличается от потребностей работодателей на конец 4 квартала 2021 года.
Где искать работу и что происходит на рынке труда — эксперт
«Это понятно и логично. В начале полномасштабной войны были проблемы с логистикой, транспортом, большие очереди и дефицит в аптеках, в магазинах. Поэтому был и кадровый дефицит по этим направлениям», — объясняет Юлия Далибук.

Топ-5 вакансий

Самые популярные вакансии в Украине по состоянию на май — это веб-разработчик, переводчик, оператор колл-центра, копирайтер и интернет-маркетолог. Что интересно, в разрезе городов вакансии отличаются в зависимости от местных потребностей рынка.
Где искать работу и что происходит на рынке труда — эксперт
«По сравнению и с 4 кварталом 2021 года, и с началом боевых действий ситуация очень изменилась. Изменения на рынке труда динамичны. Если в том году топ-5 вакансий мог не меняться в течение квартала, то сейчас ситуация меняется каждый месяц и каждые две недели. И каким будет этот топ-5 в июне или даже в конце мая — спрогнозировать сложно. Ситуацию, которая состоит из вакансий, диктует нам ситуация на фронте», — говорит Далибук.
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Какую зарплату предлагают компании

«Если в январе по всей Украине зарплата по вакансиям составляла 14 тыс. грн, то в апреле она составляет 15 тыс. 100 грн. То есть работодатели сейчас даже несколько повысили планку, которую они предлагают. У кандидатов аналогичная ситуация: они хотели 14 тыс. 887 грн. в среднем, а сейчас — 15 тыс. 144 грн. Однако если в феврале у работодателей был небольшой спад, то у ищущих работу прирост запросов идет пропорционально, увеличивается небольшими шагами. В разрезе городов ситуация похожая, отличаются только Киев и Львов, где амплитуда колебаний зарплат несколько больше, чем в других городах», — рассказывает главный редактор robota.ua.
Где искать работу и что происходит на рынке труда — эксперт

Какие навыки нужны, чтобы найти работу

После 24 февраля ни одного работодателя уже не удивишь стрессоустойчивостью, поэтому Юлия Далибук советует развивать Hard skills (профессиональные навыки, которым можно научить и которые можно измерить. — Ред.) в направлениях, к которым есть способности.
«Сейчас открыто много курсов, можно перепрофилироваться и получить новую работу. Что касается Soft skills (личные характеристики, благодаря которым человек может успешно взаимодействовать в команде при решении рабочих вопросов. — Ред.), то самое важное — гибкость, то есть возможность подстроиться под обстоятельства», — говорит эксперт.
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Также Юлия Далибук советует обратить внимание на сопроводительное письмо, которое вы отправляете из резюме. Именно им можно зацепить потенциального работодателя:
«Пишите откровенно почему именно вы — идеальный кандидат на должность. Оригинальные сопроводительные письма значительно повышают шансы успеха. По данным нашей HR-команды, сопроводительное письмо повышает на 60% шансы на успех у работодателей. Оно должно быть небольшим, до трех абзацев, но главное, чтобы оно не было одинаковым, шаблонным для всех работодателей. Если вы очень хотите получить определенную работу, уделите время и составьте сопроводительное письмо отдельно под каждую вакансию».
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По материалам: Finance.ua
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