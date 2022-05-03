Как украинцы работают во время войны: зарплаты, местонахождение, планы на будущее (инфографика) — Finance.ua
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Как украинцы работают во время войны: зарплаты, местонахождение, планы на будущее (инфографика)

Сегодня 13:00Личные финансы
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Аналитики провели анонимный опрос украинских поисковиков и спросили, как изменились разные аспекты работы в условиях войны.
Об этом говорится в опросе rabota.ua (опрос проведен по состоянию на 1 апреля).
Более 60% респондентов ответили, что пока они не работают. Но это не обязательно означает, что человека уволили. Скорее, здесь речь о том, что человек продолжает быть сотрудником компании, но рабочих задач у него нет.

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Около 30% опрошенных ответили, что компания не работает. Еще 27% указали, что деятельность временно приостановлена. Не знают, что происходит, 13% респондентов, и только 5% ответили, что компания полноценно работает.
Как украинцы работают во время войны: зарплаты, местонахождение, планы на будущее (инфографика)

Получаете ли вы заработную плату сейчас?

Большинство опрошенных — более 60% — ответили, что их компания не работает или их уволили, поэтому зарплаты у них сейчас нет. Еще 15% сообщили, что ЗП есть, но выплачивают не всю сумму. 12% респондентов работают бесплатно. Немного больше 10% указали, что либо получают зарплату регулярно, либо даже авансом, на месяц вперед.
Как украинцы работают во время войны: зарплаты, местонахождение, планы на будущее (инфографика)

Изменили ли вы свое местонахождение?

75% участвовавших в опросе остались на том же месте, где были и до начала войны.
Чуть больше 20% уехали в другой населенный пункт Украины и только 2,9% уехали в другие страны.
Как украинцы работают во время войны: зарплаты, местонахождение, планы на будущее (инфографика)

Если вы уехали за границу, какую страну выбрали?

Среди них наибольшим спросом пользуется Польша (это коррелирует с данными ООН). Румыния, Венгрия и Италия получили одинаковое количество ответов.
Как украинцы работают во время войны: зарплаты, местонахождение, планы на будущее (инфографика)

Планируете ли вы вернуться в Украину после окончания войны?

Около 45% опрошенных ответили утвердительно, еще 7% уже вернулись в родную страну. 35% сообщили, что не могут сейчас определиться с этим вопросом, а 13% планируют остаться в Европе.
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По материалам: Finance.ua
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