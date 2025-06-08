Деньги вместо «Пакета малыша»: повлияет ли это на назначение субсидии — Finance.ua

Деньги вместо «Пакета малыша»: повлияет ли это на назначение субсидии Сегодня 16:04 — Личные финансы

Деньги вместо «Пакета малыша»: повлияет ли это на назначение субсидии

Каждая украинская семья при рождении ребенка имеет право получить «Пакет малыша» или забрать деньги — 7 689 грн.

В Пенсионном фонде Украины рассказывают , повлияют ли эти средства на назначение субсидии.

Как отмечают специалисты, если вы выбрали денежную компенсацию вместо «Пакета малыша», эта сумма не будет учитываться в совокупный доход домохозяйства.

В 2026 году содержимое «Пакета малыша» просмотрят

Напомним, последний раз содержимое пакета было обновлено в 2023-м: появилась тёплая одежда, увеличен размер одеяла, добавлены практичные пеленки.

По официальной информации Министерства социальной политики, содержимое «Пакета малыша» пересматривается не реже одного раза в четыре года.

В 2025 году в Украине расширили возможности для получения денежной компенсации по программе «Пакет малыша».

Если раньше эти средства можно было оформить исключительно через специальные счета в ПриватБанке , то теперь родители могут выбирать другие банки, участвующие в этой инициативе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.