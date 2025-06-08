Деньги вместо «Пакета малыша»: повлияет ли это на назначение субсидии — Finance.ua
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Деньги вместо «Пакета малыша»: повлияет ли это на назначение субсидии

Личные финансы
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Деньги вместо «Пакета малыша»: повлияет ли это на назначение субсидии
Деньги вместо «Пакета малыша»: повлияет ли это на назначение субсидии
Каждая украинская семья при рождении ребенка имеет право получить «Пакет малыша» или забрать деньги — 7 689 грн.
В Пенсионном фонде Украины рассказывают, повлияют ли эти средства на назначение субсидии.
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Как отмечают специалисты, если вы выбрали денежную компенсацию вместо «Пакета малыша», эта сумма не будет учитываться в совокупный доход домохозяйства.

В 2026 году содержимое «Пакета малыша» просмотрят

Напомним, последний раз содержимое пакета было обновлено в 2023-м: появилась тёплая одежда, увеличен размер одеяла, добавлены практичные пеленки.
По официальной информации Министерства социальной политики, содержимое «Пакета малыша» пересматривается не реже одного раза в четыре года.
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В 2025 году в Украине расширили возможности для получения денежной компенсации по программе «Пакет малыша».
Если раньше эти средства можно было оформить исключительно через специальные счета в ПриватБанке, то теперь родители могут выбирать другие банки, участвующие в этой инициативе.

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По материалам:
Finance.ua
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