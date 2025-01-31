Правительство поддержало инициативу Минобороны «Пакет раненого»: что туда входит — Finance.ua

Правительство поддержало инициативу Минобороны «Пакет раненого»: что туда входит Сегодня 11:41 — Казна и Политика

Правительство поддержало инициативу Минобороны «Пакет раненого»: что туда входит

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по введению «пакета раненого» — специального набора адаптивной одежды и средств личной гигиены для раненых или больных военнослужащих, полицейских и сотрудников службы гражданской защиты.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Рустем Умеров.

«Адаптивная одежда» в наборе спроектирована так, чтобы ее можно было легко надевать без лишних усилий, даже с ограничениями в движениях. Это позволит раненым максимально сохранять самостоятельность в повседневной жизни.

В состав «пакета раненого» входят:

адаптивная майка, шорты, фуфайки (с короткими и длинными рукавами) и брюки

носки, казарменные тапочки, полотенце

шампунь, антисептик, салфетки, зубная щетка и паста, а также другие средства личной гигиены.

Для женщин набор дополнен предметами, учитывающими их особые потребности:

щетка для волос, средства гигиены, косметические ватные диски, ватные палочки и резинка для волос.

Для лежачих пациентов или больных с ограниченными возможностями к комплекту добавляются специальная чашка для кормления, адаптивная ложка-вилка и другие удобные решения.

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