Правительство поддержало инициативу Минобороны «Пакет раненого»: что туда входит — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство поддержало инициативу Минобороны «Пакет раненого»: что туда входит

Казна и Политика
24
Правительство поддержало инициативу Минобороны «Пакет раненого»: что туда входит
Правительство поддержало инициативу Минобороны «Пакет раненого»: что туда входит
Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по введению «пакета раненого» — специального набора адаптивной одежды и средств личной гигиены для раненых или больных военнослужащих, полицейских и сотрудников службы гражданской защиты.
Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Рустем Умеров.
«Адаптивная одежда» в наборе спроектирована так, чтобы ее можно было легко надевать без лишних усилий, даже с ограничениями в движениях. Это позволит раненым максимально сохранять самостоятельность в повседневной жизни.
В состав «пакета раненого» входят:
  • адаптивная майка, шорты, фуфайки (с короткими и длинными рукавами) и брюки
  • носки, казарменные тапочки, полотенце
  • шампунь, антисептик, салфетки, зубная щетка и паста, а также другие средства личной гигиены.
Для женщин набор дополнен предметами, учитывающими их особые потребности:
  • щетка для волос, средства гигиены, косметические ватные диски, ватные палочки и резинка для волос.
Для лежачих пациентов или больных с ограниченными возможностями к комплекту добавляются специальная чашка для кормления, адаптивная ложка-вилка и другие удобные решения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.