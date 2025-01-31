Правительство поддержало инициативу Минобороны «Пакет раненого»: что туда входит — Finance.ua

Правительство поддержало инициативу Минобороны «Пакет раненого»: что туда входит
Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по введению «пакета раненого» — специального набора адаптивной одежды и средств личной гигиены для раненых или больных военнослужащих, полицейских и сотрудников службы гражданской защиты.
Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Рустем Умеров.
«Адаптивная одежда» в наборе спроектирована так, чтобы ее можно было легко надевать без лишних усилий, даже с ограничениями в движениях. Это позволит раненым максимально сохранять самостоятельность в повседневной жизни.
В состав «пакета раненого» входят:
- адаптивная майка, шорты, фуфайки (с короткими и длинными рукавами) и брюки
- носки, казарменные тапочки, полотенце
- шампунь, антисептик, салфетки, зубная щетка и паста, а также другие средства личной гигиены.
Для женщин набор дополнен предметами, учитывающими их особые потребности:
- щетка для волос, средства гигиены, косметические ватные диски, ватные палочки и резинка для волос.
Для лежачих пациентов или больных с ограниченными возможностями к комплекту добавляются специальная чашка для кормления, адаптивная ложка-вилка и другие удобные решения.
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