В Госэнергонадзоре ответили, могут ли снова повысить тарифы на электроэнергию — Finance.ua

В Госэнергонадзоре ответили, могут ли снова повысить тарифы на электроэнергию Сегодня 17:09 — Энергетика

В Госэнергонадзоре ответили, могут ли снова повысить тарифы на электроэнергию

В ближайшее время тарифы на электроэнергию расти не будут. В случае новых повреждений энергетической инфраструктуры придется искать другие источники финансирования.

Об этом сказал глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян в эфире телемарафона.

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По его словам, деньги от повышения тарифа на свет, прежде всего, будут направлены на восстановление объектов государственного поколения. Пока эти средства не поступали, поскольку первые платежки с новыми тарифами потребители будут получать в начале июля.

«Вместе с тем избежать этого повышения тарифов не было возможности. Эти повышения, давайте вспомним, там озвучивались существенно более высокие параметры. Ориентировались на рыночную стоимость электроэнергии — 7 грн 50 коп., но пришли к такой компромиссной величине в 4 грн 32 коп.», — добавил он.

Возможно ли повышение тарифа

Слободян отметил, что нового повышения тарифов в ближайшее время не будет. Новый тариф зафиксирован до 30 апреля 2025 года и пересматривать его не планируют.

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«Если будут новые какие-то повреждения, то все-таки будем привлекать другие источники финансирования, главным образом — международную помощь», — пояснил он.

более 1,5 миллиарда долларов на укрепление энергетического сектора Украины, решение гуманитарных потребностей и укрепление гражданской безопасности. Напомним, США объявили о выделениина укрепление энергетического сектора Украины, решение гуманитарных потребностей и укрепление гражданской безопасности.

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