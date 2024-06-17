Сокращение продолжительности отключений света: что готовят в правительстве — Finance.ua
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Сокращение продолжительности отключений света: что готовят в правительстве

Энергетика
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Кабинет Министров планирует существенно сократить перечень потребителей, которых не отключают от электроэнергии, что позволит сократить продолжительность отключений для других. Решение будет принято уже завтра.
Об этом сказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу Киев 24.
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«Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электроснабжением. По результатам этой работы этот перечень существенно уменьшится. И соответственно это позволит еще более равномерно распределять лимиты электроэнергии», — сказал он.
По его словам, это позволит расширить круг охватываемых графиками потребителей и уменьшить продолжительность таких отключений.
«Ожидаю, что решение будет принято уже завтра», — добавил Бойко.
Ранее глава Госэнергонадзора Руслан Слободян сообщил, что в Украине обновят перечень объектов, не подлежащих обесточению. По его словам, от линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители.
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В «Укрэнерго» ранее объясняли, что разные интервалы отключений света и разные суммарные суточные отключения в городах обусловлены количеством критической инфраструктуры.
По материалам:
РБК-Україна
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