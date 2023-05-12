В госбюджет поступило более 10 миллионов от управления "трубой Медведчука" Сегодня 19:42 — Энергетика

Управляющий арестованным нефтепродуктопроводом «Самара — Западное направление» — «Укртранснефть» — перевел в госбюджет более 10 миллионов гривен чистых поступлений от управления активом.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по поиску и менеджменту активов (АРМА).

«Указанные поступления не учитывают уплаченных управителем налогов и расходов на обслуживание и эксплуатацию арестованного имущества. Кроме того, по итогам 2022 года управляющий — АО „Укртранснефть“ — реализовал реверсную поставку дизельного топлива на украинский участок нефтепровода из Венгрии в Украину в объеме 114 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

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В 2021 году в управление АРМА была передана часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», которая находится на территории Украины.

«После начала полномасштабного вторжения рф, учитывая невозможность возобновления эксплуатации нефтепродуктопровода в проектном направлении перекачки нефтепродуктов из республики беларусь, а также необходимость обеспечения обороноспособности государства для обеспечения потребностей ВСУ в условиях войны, АО „Укртранснефть“ приступило к перекачке дизельного топлива в реверсном направлении работы с территории Венгрии на территорию Украины», — добавили в АРМА.

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Использование трубопровода в реверсном направлении обеспечило полноценное управление активом, баланс на рынке нефтепродуктов, а также повысило энергетическую независимость государства в условиях военного положения, говорится в сообщении.

Напомним, трубопроводы «Самара-Западное направление» и «Грозный — Армавир — Трудовая» были построены во времена Советского Союза и находились в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украины.

Однако должностные лица «дочки» российской компании «Транснефтепродукт», «Прикарпатзападтранс», трубопроводы в собственность Украины не передали.

По состоянию на 1 ноября 1992 г. стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

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Економічна Правда По материалам:

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