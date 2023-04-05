Во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука (видео) — Finance.ua
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Во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука (видео)

Криминал
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Во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука (видео)
Во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука (видео)
Суд наложил арест еще на два земельных участка с объектами недвижимости, незаконно находившимися в собственности Оксаны Марченко. Общая стоимость арестованного имущества составляет около 17,5 млн грн.
Об этом сообщает СБУ.
Участки расположены в одном из самых престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса.
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Установлено, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом.
К противоправной деятельности причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов.
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В течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко.
В настоящее время чиновник уже уведомлен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.
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Напомним, что в августе прошлого года во Львовской области СБУ инициировала арест трех земельных участков, которыми незаконно владела Марченко.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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