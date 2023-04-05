Во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука (видео) — Finance.ua

Во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука (видео) Сегодня 12:43 — Криминал

Во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука (видео)

Суд наложил арест еще на два земельных участка с объектами недвижимости, незаконно находившимися в собственности Оксаны Марченко. Общая стоимость арестованного имущества составляет около 17,5 млн грн.

Об этом сообщает СБУ.

Участки расположены в одном из самых престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса.

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Установлено, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом.

К противоправной деятельности причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов.

В течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко.

В настоящее время чиновник уже уведомлен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

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Напомним, что в августе прошлого года во Львовской области СБУ инициировала арест трех земельных участков, которыми незаконно владела Марченко.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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