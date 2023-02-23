Суд арестовал имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд гривен — Finance.ua

Суд арестовал имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд гривен
По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.
Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.
Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке.
Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.
Среди них — киевские компании «Терра-Инвест», «Укркапитал» и «Спорт-Тур», которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины.
Именно они основали фирму по законам рф, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета росгвардии и мвс рф в оккупированном Крыму, а также уплачивала «налоги» в российский бюджет.
Напомним, ранее следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Сейчас по этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру «Укркапитала» и «Спорт-Тура».
Злоумышленник задержан, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступным схемам.
Следственно-оперативные действия проводили сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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