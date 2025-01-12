В Гонконге планируют запустить роботакси — Finance.ua

В Гонконге планируют запустить роботакси
Компания Pony. ai, базирующаяся в Гуанчжоу, заявила о намерении организовать услуги роботокси — беспилотных автомобилей для перевозки пассажиров — в Гонконге.
Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
По данным издания, Pony. ai заявила о стремлении открыть службу таких такси сначала для сотрудников международного аэропорта Гонконга, а затем расширить ее на центральные районы города.
Сроки запуска роботакси пока не сообщаются, но компания надеется, что это произойдет в скором времени.
Как отмечает SCMP, в 2024 году китайская компания Baidu, известная тем, что первая в этой стране приступила к работе над беспилотными такси, также заявила, что намерена запустить такой сервис в Гонконге.
В ноябре 2024 года Департамент транспорта Гонконга одобрил заявку Baidu на испытание 10 автономных транспортных средств на острове Лантау, предоставив фирме лицензию до декабря 2029 года.
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