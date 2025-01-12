В Гонконге планируют запустить роботакси — Finance.ua

В Гонконге планируют запустить роботакси Сегодня 06:16 — Технологии&Авто

Компания Pony. ai, базирующаяся в Гуанчжоу, заявила о намерении организовать услуги роботокси — беспилотных автомобилей для перевозки пассажиров — в Гонконге.

Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Читайте также В Абу-Даби планируют запустить воздушные такси до конца 2025 года

По данным издания, Pony. ai заявила о стремлении открыть службу таких такси сначала для сотрудников международного аэропорта Гонконга, а затем расширить ее на центральные районы города.

Сроки запуска роботакси пока не сообщаются, но компания надеется, что это произойдет в скором времени.

Как отмечает SCMP, в 2024 году китайская компания Baidu, известная тем, что первая в этой стране приступила к работе над беспилотными такси, также заявила, что намерена запустить такой сервис в Гонконге.

Читайте также Беспилотные роботы Waymo впервые появятся за пределами США

В ноябре 2024 года Департамент транспорта Гонконга одобрил заявку Baidu на испытание 10 автономных транспортных средств на острове Лантау, предоставив фирме лицензию до декабря 2029 года.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.