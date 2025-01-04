В Абу-Даби планируют запустить воздушные такси до конца 2025 года — Finance.ua
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В Абу-Даби планируют запустить воздушные такси до конца 2025 года

Технологии&Авто
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В Абу-Даби планируют запустить воздушные такси до конца 2025 года
В Абу-Даби планируют запустить воздушные такси до конца 2025 года
Столица ОАЭ Абу-Даби заключила соглашение с калифорнийским разработчиком самолетов eVTOL Archer Aviation о запуске сервиса воздушных такси до конца 2025 года.
Об этом рассказал представитель Archer в интервью The Independent.
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Согласно соглашению, самолеты eVTOL будут производиться в Абу-Даби.

Как будут работать воздушные такси

Планируется, что самолет Archer’s Midnight будет перевозить до четырех пассажиров на одно транспортное средство между разными так называемыми узловыми портами, расположенными вокруг столицы ОАЭ, сокращая время в пути на 80%.
Заметим, что eVTOL — это электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой, такой дрон с пассажиром, предназначенный для внутригородских перемещений.
«Цель Archer — трансформировать городские путешествия, заменив 60−90-минутные поездки на автомобиле 10−20-минутными полетами, безопасными, экологичными, нешумными и конкурентоспособными по стоимости с наземным транспортом», — отметил представитель Archer.
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Отмечается, что Archer’s Midnight EVTOL сможет перевозить пассажиров со скоростью до 240 км/ч, используя рельеф города, чтобы большую часть пути пролететь над водой.
Концепция воздушных такси впервые была популяризирована компанией Uber в 2016 году во время конференции Elevate.
С тех пор появилось более 300 стартапов в сфере eVTOL, привлекших около $10 млрд финансирования.
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