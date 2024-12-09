Uber запустила роботокси в Арабских Эмиратах — Finance.ua
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Uber запустила роботокси в Арабских Эмиратах

Технологии&Авто
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Uber запустила роботокси в Арабских Эмиратах
Uber запустила роботокси в Арабских Эмиратах
Компания Uber запустила сервис роботокси со своим партнером WeRide в Абу-Даби, ОАЭ.
Об этом пишет The Verge.
Среди традиционных услуг Uber появится возможность заказать автономное транспортное средство WeRide. Поездка будет оплачиваться раньше времени, а тарифы будут соответствовать ценам UberX и Uber Comfort.
В транспортных средствах будет находиться водитель на случай чрезвычайных ситуаций. Но впоследствии компания планирует прийти к полностью беспилотным транспортным средствам в 2025 году.
WeRide — это китайский стартап, базирующийся в Гуанчжоу. Компания также разрабатывает технологию самоуправляемого вождения, которая приводит в движение маршрутные автобусы и грузовую технику. У WeRide есть разрешения на беспилотные перевозки в Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Китае и США. Однако Uber заявила, что пока не рассматривает возможность расширения партнерства за пределы ОАЭ.
Компания впервые получила разрешение на тестирование и эксплуатацию беспилотных автомобилей на дорогах общего использования в стране в июле 2023 года. Ранее автономные автомобили были доступны клиентам через приложение TXAI.
После прекращения собственных разработок беспилотных автомобилей в 2020 году Uber стремится стать агрегатором для других компаний в сфере роботокси. Кроме WeRide, Uber имеет соглашения с Cruise, Waymo, Motional и Avride по беспилотным автомобилям, а также Serve, Cartken и Nuro по роботам-доставщикам.
По материалам:
mezha.media
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