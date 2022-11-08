В Германии запускают единый проездной билет за 1,60 евро в день — Finance.ua

В Германии запускают единый проездной билет за 1,60 евро в день Сегодня 21:34 — Мир

В Германии запускают единый проездной билет за 1,60 евро в день

Власти Германии официально анонсировали введение единого проездного билета стоимостью 49 евро в месяц, что эквивалентно примерно 1,60 евро в день, вдохновившись эффектом от проездных на поезда по 9 евро, действовавших летом 2022 года.

Как пишет SchengenVisaInfo со ссылкой на заявление немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, новый проездной билет позволит совершать поездки по всей Германии на городском общественном транспорте, а также на региональном железнодорожном транспорте всех участвующих в программе транспортных компаний. Кроме того, билет будет распространяться на весь общественный транспорт на короткие и средние расстояния.

Запустить услугу в Германии планируют с 1 января 2023 года, однако окончательная дата пока не определена: немецкие власти заявляют, что хотят сделать это как можно скорее.

Купить такие проездные смогут как граждане Германии, так и иностранцы. Это можно будет сделать через разные каналы продаж Deutsche Bahn, такие как сайт bahn.de и приложение DB Navigator, а также в туристических центрах DB по всей Германии. Кроме того, многие другие транспортные компании, участвующие в программе, будут продавать билеты Deutschlandticket через свои каналы продаж.

Таким образом, в Deutsche Bahn планируют упростить сложную схему местных тарифов, позволяя ездить по одному проездному на транспорте разных компаний, и подтолкнуть большее количество людей к переходу с автомобилей на экологически безопасные виды транспорта.

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Многие страны Европы уже несколько лет ведут активную работу, направленную на то, чтобы побудить местных жителей и туристов активнее пользоваться экологически безопасными наземными видами транспорта, в частности предлагая пересесть с самолетов на поезда, от которых вредных выбросов гораздо меньше. Одновременно власти многих европейских стран стремятся побуждать людей пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей.

К примеру, немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn на лето 2022 года вводил проездные билеты на поезда по специальному тарифу всего 9 евро в месяц. Владельцы таких проездных могли в течение месяца безлимитно ездить в локальных и региональных поездах, а также в общественном транспорте по всей Германии. Несмотря на некоторые трудности в начале действия программы, по итогам правительство страны признало ее успешной и решило продолжить внедрять ее варианты в будущем.

Так, в немецкой столице Берлине с 1 октября 2022 ввели единый проездной билет за 29 евро в месяц. Эта система будет действовать, по меньшей мере, до конца марта 2023 года.

УНІАН По материалам:

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