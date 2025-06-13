Швеция увеличит оборонные расходы до 5% ВВП — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швеция увеличит оборонные расходы до 5% ВВП

Мир
0
Швеция увеличит оборонные расходы до 5% ВВП
Швеция увеличит оборонные расходы до 5% ВВП
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил планы увеличить оборонные расходы страны до 5% ВВП.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Стокгольме 12 июня.
Кристерссон напомнил, что несколько месяцев назад правительство Швеции уже анонсировало планы начать самые масштабные инвестиции в оборону со времен холодной войны.
«Хочу подтвердить, что Швеция достигнет нового целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП. По меньшей мере, 3,5% ВВП будут направлены на ключевые оборонные потребности для достижения новых целей НАТО по возможностям», — сказал премьер Швеции.
Читайте также
Он добавил, что решение формализуют после саммита НАТО в Гааге.
«Мы понимаем, что безотносительно того, каким будет решение саммита НАТО, у нас специфическое географическое расположение, и мы должны быть готовы к будущим угрозам со стороны россии. Фоном для этого, конечно, является захватническая война против Украины, но также и то, что мы очень давно знаем россию. Она представляет собой угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы, и для всех стран Европы».
Напомним, ранее Вloomberg писал, что страны-члены НАТО начали работу над соглашением о значительном увеличении расходов на оборону в размере 5% от объема ВВП на военные нужды. Такое требование к союзникам Североатлантического альянса неоднократно выдвигал президент США Дональд Трамп.
По материалам:
kyiv24.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems