Швеция увеличит оборонные расходы до 5% ВВП — Finance.ua

Швеция увеличит оборонные расходы до 5% ВВП Сегодня 21:26 — Мир

Швеция увеличит оборонные расходы до 5% ВВП

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил планы увеличить оборонные расходы страны до 5% ВВП.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Стокгольме 12 июня.

Кристерссон напомнил, что несколько месяцев назад правительство Швеции уже анонсировало планы начать самые масштабные инвестиции в оборону со времен холодной войны.

«Хочу подтвердить, что Швеция достигнет нового целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП. По меньшей мере, 3,5% ВВП будут направлены на ключевые оборонные потребности для достижения новых целей НАТО по возможностям», — сказал премьер Швеции.

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Он добавил, что решение формализуют после саммита НАТО в Гааге.

«Мы понимаем, что безотносительно того, каким будет решение саммита НАТО, у нас специфическое географическое расположение, и мы должны быть готовы к будущим угрозам со стороны россии. Фоном для этого, конечно, является захватническая война против Украины, но также и то, что мы очень давно знаем россию. Она представляет собой угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы, и для всех стран Европы».

Напомним, ранее Вloomberg писал , что страны-члены НАТО начали работу над соглашением о значительном увеличении расходов на оборону в размере 5% от объема ВВП на военные нужды. Такое требование к союзникам Североатлантического альянса неоднократно выдвигал президент США Дональд Трамп.

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