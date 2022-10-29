Германия переформатирует рынок труда благодаря украинцам: где они работают — Finance.ua

Германия переформатирует рынок труда благодаря украинцам: где они работают Сегодня 18:01 — Личные финансы

Германия переформатирует рынок труда благодаря украинцам: где они работают

Германия постепенно переформатирует свой рынок труда для граждан Украины. Крупные компании изменяют подход к поиску рабочих.

Такую тенденцию отмечают эксперты Миграционной платформы EWL , трудоустраивающей иностранцев в Польше, Германии и других европейских странах.

Ранее немецкие работодатели трудоустраивали преимущественно иностранцев, в том числе украинцев, хорошо говорящих на немецком и высококвалифицированных работников. Сейчас они стали все активнее предлагать простую физическую работу, где не обязательны знание немецкого языка и опыт работы. К таким изменениям их побуждает большое количество украинцев, которые из-за войны войны оказались в Германии и желают найти работу.

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Беженцы получили облегченный доступ к европейскому рынку труда благодаря механизму временной защиты, который в Европе ввели для граждан Украины из-за полномасштабного вторжения россии.

Многие вакансии для граждан Украины появились в гастрономии, на логистических складах, где нужно укомплектовывать товары, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности и в автомобильной отрасли. Они предполагают выполнение простой физической работы. Причем немецкие работодатели заинтересованы в работниках на долгосрочную работу.

«Теперь они считают, что достаточно, чтобы один работник на несколько человек владел немецким на коммуникативном уровне, мог объяснить остальным землякам, что и как нужно делать, и обеспечивал эффективную коммуникацию между польскими работодателями и работниками. Подобная практика давно распространена и оправдала себя в Польше, благодаря чему Польша со значительно меньшим числом свободных вакансий и рынком смогла трудоустроить вдвое больше беженцев из Украины, чем более мощная немецкая экономика», — убеждает Михалина Селевич, директор по международному развитию Миграционной платформы EWL.

Такие новации открывают больше возможностей трудоустройства для украинцев, приехавших в Германию из-за войны.

Как показало исследование «Беженцы из Украины — профессиональная активизация в Польше и Германии», проведенное в июле Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, 55% беженцев не знают немецкого языка, что является барьером для их трудоустройства.

Более того, работодатели также начали предлагать жилье для своих работников включительно с вакансией. Это тоже чисто польская практика, когда работа предполагает наличие жилья. Это сразу снимает проблему с его поиском и делает трудоустройство в Германии более привлекательным", — утверждает Михалина Селевич.

Зарплаты в Германии

Украинцы, уже трудоустроившиеся в Германии, после полномасштабного вторжения утверждают, что в среднем зарабатывают 1467 евро (нетто) в месяц (54 тыс. грн).

Более четверти (26%) респондентов в Германии признались, что зарабатывают более 2000 евро (76,7 тыс. грн). Около половины беженцев в Германии (45%) декларируют заработок в диапазоне 1000-1999 евро (38,4-76,6 тыс. грн).

Знающие немецкий или английский язык могут трудоустроиться на высококвалифицированную работу. Так, в немецкой сфере услуг и торговли нашли работу представители большинства профессий, даже руководители и менеджеры, высококвалифицированные специалисты, учителя и работники образования, офисные и физические работники. Большинство граждан Украины, работающих в сфере услуг и торговли, осталось в своей отрасли также на немецком рынке труда.

Справка Finance.ua:

по данным Управления Верховного комиссара ООН, на 6 сентября 655 тысяч беженцев из Украины получили в Германии временную защиту;

около 160 тыс. украинцев нашли работу в Германии по информации Института экономических исследований Ifo;

По данным Федерального статистического ведомства ФРГ по состоянию на 1 сентября, в стране насчитывается 881 тыс. свободных вакансий.

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