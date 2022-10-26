В Германии хотят ввести налог на богатство, чтобы помочь отстроить Украину — Finance.ua

В Германии хотят ввести налог на богатство, чтобы помочь отстроить Украину Сегодня 16:45

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен предложила ввести налог на богатство, чтобы было больше средств, которые потом можно будет передать на восстановление Украины.

Об этом сообщает Spiegel.

«Для того чтобы финансировать эффективное государство, основанное на солидарности, которое объединяет общество в нашей стране, поддерживает восстановление в Украине и одновременно не закрывает глаза на глобальный продовольственный кризис, мы должны, наконец, ввести основанный на солидарности налог на активы сверхбогатых» , — сказала соратница Олафа Шольца.

Лидер парламентской фракции левых Дитмар Барч солидарен с фрау Эскен:

«Нам нужно общеевропейское участие сверхбогатых. Не должно быть так, что обычные налогоплательщики, которые и так страдают от инфляции и цен на энергоносители, должны оплачивать счета за войну своими силами».

СДПГ уже давно продвигает идею внедрения налога на богатство, «зеленые» тоже одобрили такую инициативу. А вот партнер соцдемов по коалиции, Свободная демократическая партия, выступила против налога на богатых. По мнению либералов, увеличение налогов на работодателей ослабит экономику, а значит, и рабочие места.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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