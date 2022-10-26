В Германии хотят ввести налог на богатство, чтобы помочь отстроить Украину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Германии хотят ввести налог на богатство, чтобы помочь отстроить Украину

0
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен предложила ввести налог на богатство, чтобы было больше средств, которые потом можно будет передать на восстановление Украины.
Об этом сообщает Spiegel.
«Для того чтобы финансировать эффективное государство, основанное на солидарности, которое объединяет общество в нашей стране, поддерживает восстановление в Украине и одновременно не закрывает глаза на глобальный продовольственный кризис, мы должны, наконец, ввести основанный на солидарности налог на активы сверхбогатых» , — сказала соратница Олафа Шольца.
Читайте также
Лидер парламентской фракции левых Дитмар Барч солидарен с фрау Эскен:
«Нам нужно общеевропейское участие сверхбогатых. Не должно быть так, что обычные налогоплательщики, которые и так страдают от инфляции и цен на энергоносители, должны оплачивать счета за войну своими силами».
Место для вашей рекламы
СДПГ уже давно продвигает идею внедрения налога на богатство, «зеленые» тоже одобрили такую инициативу. А вот партнер соцдемов по коалиции, Свободная демократическая партия, выступила против налога на богатых. По мнению либералов, увеличение налогов на работодателей ослабит экономику, а значит, и рабочие места.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.