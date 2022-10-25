Зеленский просит партнеров о «финансовом Рамштайне» — Finance.ua

Зеленский просит партнеров о «финансовом Рамштайне» Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров создать «финансовый Рамштайн» для поддержки Украины — по аналогии с форматом, который инициировали США для предоставления Украине вооружения.

Об этом он сказал в своей речи на открытии Международной экспертной конференции по возобновлению, восстановлению и модернизации Украины в Берлине 25 октября.

Зеленский напомнил, что видит четыре компонента безопасности Украины: безопасность на земле, для чего необходима стабильная военная поддержка, безопасность в небе — что требует усиления противовоздушной обороны, финансовая безопасность — средства для неотложных нужд, и институциональная способность — то, как Украина реализует все свои программы, включая программу восстановления.

«Прошу вас сейчас сосредоточиться не только на четвертом элементе — „как“, но и на третьем — „что“ нужно, наполнить реальным финансированием нашу работу ради восстановления Украины», — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил все страны за уже оказанную поддержку, но отметил, что это должно быть более системно.

«Уже сейчас мы можем принять решение об учреждении „финансового Рамштайна“ для поддержания нашей общей стабильности, по аналогии с оборонным „Рамштайном“. Нам нужна финансовая координационная платформа, которая объединит и направит все усилия, направленные на восстановление Украины после боевых действий». Нужна консолидация, четкое и своевременное направление ресурсов", — заявил Зеленский, добавив, что это должно быть продолжением идеи, заложенной на конференции по восстановлению Украины в Лугано.

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«Мы разработали прозрачный план первоочередных шагов для восстановления. Это то, что необходимо Украине буквально для выживания — не завтра, не в следующем году... Вес нашего Fast Recovery Plan („План быстрого восстановления“) — 17 млрд долларов для критического восстановления. Это больницы, школы, жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура... Мы имеем колоссальную потребность в восстановлении жилья там, где российские танки и артиллерия методично уничтожали города... Мы пока не получили ни одного цента на реализацию Fast Recovery, и я прошу вас приблизить необходимые решения, чтобы сделать процесс привлечения партнеров к нашему восстановлению более быстрым», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он напомнил о концепции фонда восстановления, предложенной Банковой как ключевым институтом, с условием, что 75% наблюдательного совета будут составлять представители стран-доноров.

Зеленский добавил, что ожидает уже от этой конференции решений для помощи Украине с покрытием колоссального дефицита бюджета на 2023 год.

«Для Украины это неподъемная сумма — 38 млрд долларов дефицита. Это зарплаты учителей, врачей, социальные выплаты, пенсии — существенные средства. Но наше объединение достаточно мощное, чтобы реализовать и такую задачу. Этот потенциал есть, в частности, благодаря МВФ и другим финансовым. институциям. Наш диалог продолжается, и я верю, что он будет развиваться от абстрактных цифр до конкретики, конкретных финансов с конкретными источниками», — сказал президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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