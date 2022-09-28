В Украине принято все антикоррупционное законодательство — Зеленский Сегодня 15:15 — Казна и Политика

В Украине принято все антикоррупционное законодательство — Зеленский

По состоянию на сегодняшний день в Украине принято все антикоррупционное законодательство, раньше этого невозможно было достичь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Гарварда.

«На сегодняшний день принято все антикоррупционное законодательство, этого никогда не было. Абсолютно все законы приняты, которые были необходимы. Есть еще пути в судебной реформе, но, что касается антикоррупции — все на сегодняшний день работает. Запущен последний конкурс на главу НАБУ, и он 22 сентября начался. То есть этот вопрос закрыт. Что касается суда, нам нужно всем поработать крепко, чтобы довести до конца судебную реформу, которую 30 лет невозможно было завершить», — сказал президент.

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Как отметил Зеленский, вопреки войне, страна вводит те или иные законы, что стало не только обязательным требованием Евросоюза для получения статуса кандидата в члены ЕС, но и внутренней возможностью страны.

«Война забирает много вещей, о которых вы прекрасно знаете. Но она и дает возможности, когда мы можем быстро действовать, когда парламент сосредоточен на принятии решений, власть сосредоточена на том, чтобы обеспечить армию, и больше ни для чего нет денег, нет расходов, то есть ты не отвлекаешься на те или иные детали, хотя, наверное, они есть... Я уверен, что будет победа как на поле боя, так и внутри государства», — добавил глава государства.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сообщил, что до середины ноября парламент примет все законопроекты, необходимые для начала переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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