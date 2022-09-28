В Украине принято все антикоррупционное законодательство — Зеленский — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине принято все антикоррупционное законодательство — Зеленский

Казна и Политика
241
В Украине принято все антикоррупционное законодательство — Зеленский
В Украине принято все антикоррупционное законодательство — Зеленский
По состоянию на сегодняшний день в Украине принято все антикоррупционное законодательство, раньше этого невозможно было достичь.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Гарварда.
«На сегодняшний день принято все антикоррупционное законодательство, этого никогда не было. Абсолютно все законы приняты, которые были необходимы. Есть еще пути в судебной реформе, но, что касается антикоррупции — все на сегодняшний день работает. Запущен последний конкурс на главу НАБУ, и он 22 сентября начался. То есть этот вопрос закрыт. Что касается суда, нам нужно всем поработать крепко, чтобы довести до конца судебную реформу, которую 30 лет невозможно было завершить», — сказал президент.
Читайте также
Как отметил Зеленский, вопреки войне, страна вводит те или иные законы, что стало не только обязательным требованием Евросоюза для получения статуса кандидата в члены ЕС, но и внутренней возможностью страны.
«Война забирает много вещей, о которых вы прекрасно знаете. Но она и дает возможности, когда мы можем быстро действовать, когда парламент сосредоточен на принятии решений, власть сосредоточена на том, чтобы обеспечить армию, и больше ни для чего нет денег, нет расходов, то есть ты не отвлекаешься на те или иные детали, хотя, наверное, они есть... Я уверен, что будет победа как на поле боя, так и внутри государства», — добавил глава государства.
Место для вашей рекламы
Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сообщил, что до середины ноября парламент примет все законопроекты, необходимые для начала переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.