Закон об Антикоррупционной стратегии Украины вступил в силу — Finance.ua

Закон об Антикоррупционной стратегии Украины вступил в силу Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Закон об Антикоррупционной стратегии Украины вступил в силу

Закон об Антикоррупционной стратегии Украины до 2025 года вступил в силу 10 июля.

Об этом говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению коррупции.

Отмечается, что НАПК с правительством, общественностью и бизнесом уже начали совместную работу по разработке государственной программы по выполнению Антикоррупционной стратегии. В ней будут определены конкретные задачи по преодолению коррупции и органы власти, ответственные за их выполнение. НАПК обеспечит максимально инклюзивный процесс.

Кроме того, НАПК разработает специальный IT-инструмент, чтобы общественность могла следить за выполнением антикоррупционной стратегии.

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В НАПК напомнили, что Антикоррупционная стратегия ускоряет европейскую интеграцию государства. Вопрос о наличии такой стратегии, в частности, есть и в опроснике ЕС, который заполняла Украина.

Напомним, 20 июня парламент принял закон, утвердивший Антикоррупционную стратегию Украины до 2025 года.

Антикоррупционная стратегия состоит из четырех разделов

Первый из них посвящен концепции формирования антикоррупционной политики в Украине в следующие пять лет.

Другие разделы документа содержат описание определенных проблем и ожидания стратегических результатов, которые должны быть достигнуты для их решения.

Что предусматривает документ

Согласно документу, оптимизация функций государства и местного самоуправления предусматривает устранение дублирования полномочий разными органами, временное прекращение реализации малоэффективных полномочий, характеризующихся высоким уровнем коррупционных рисков.

Стратегия также подразумевает цифровую трансформацию реализации полномочий органами государственной власти и местного самоуправления, прозрачность деятельности и открытость данных.

Предусматривается также необходимость обеспечения неотвратимости юридической ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Согласно принятому закону, при НАПК будет создана рабочая группа по вопросам антикоррупционной политики (координационная рабочая консультативно-совещательная группа) как орган, сопредседателями которой являются председатель НАПК и министр Кабинета министров Украины. Персональный состав рабгруппы утверждается правительством, в частности, с согласия в нее могут входить и народные депутаты. Основные ее задачи — содействие в координации действий органов государственной власти по реализации антикоррупционной стратегии и выполнению мер государственной антикоррупционной программы.

Верховная Рада ежегодно не позднее 1 июня должна проводить парламентские слушания по реализации Антикоррупционной стратегии. В то же время, НАПК обязуется разрабатывать новый проект Антикоррупционной стратегии не позднее 1 августа того года, в котором завершается действие предыдущей. Кроме того, Нацагентство должно ежегодно до 1 апреля проинформировать Кабмин о результатах выполнения мер государственной антикоррупционной программы по выполнению Антикоррупционной стратегии.

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