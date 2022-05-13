Антикоррупционный ленд-лиз: 4,5 миллиона долларов топ-коррупционеров пойдут на нужды ВСУ — Finance.ua
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Антикоррупционный ленд-лиз: 4,5 миллиона долларов топ-коррупционеров пойдут на нужды ВСУ

Сегодня 16:35Казна и Политика
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Высший антикоррупционный суд поддержал прокурора САП и отменил арест из миллионов наличных по делу брата главы ОАСК Зонтова. Теперь эти средства пойдут на нужды ВСУ.
Об этом сообщают в Центре противодействия коррупции.
Речь идет о 3,7 млн долларов США, 846 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов и 242 тыс. гривен.
Детективы НАБУ еще в апреле прошлого года нашли эти средства на конспиративной квартире, которой по версии САП фактически владеет Юрий Зонтов, который является братом главы ОАСК Павла Вовка. Прокуроры считают, что он же владелец средств. Деньги, кстати, не были внесены в его имущественную декларацию.
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«Это уже не первое решение ВАКС в пользу ВСУ. Ранее по такой же процедуре наши военные получили 6 млн долларов по делу рекордной взятки в истории НАБУ. Эти средства уже переданы Силам Спецопераций. ЦПК тоже был частью группы, организовавшей этот процесс», — отмечают в Центре противодействия коррупции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
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