Глава Еврокомиссии заявила о необходимости усиления украинского антикоррупционного законодательства — Finance.ua

Глава Еврокомиссии заявила о необходимости усиления украинского антикоррупционного законодательства

Сегодня 12:24 — Казна и Политика

Глава Еврокомиссии заявила о необходимости усиления украинского антикоррупционного законодательства

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявил о необходимости усилить украинское законодательство в борьбе с коррупцией.

«Конечно, еще остается работа. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Украина сейчас в войне. И вы сейчас сосредотачиваете все свои усилия, и вся наша поддержка идет на то, чтобы преодолеть эту страшную войну. С помощью восстановления мы хотим посмотреть, как мы будем двигаться дальше в будущем. К примеру, вы многое сделали для обеспечения верховенства права, необходимо также еще дополнительно усилить законодательство, касающееся борьбы с коррупцией, и обеспечить еще лучшее функционирование администрации, чтобы создать необходимые условия для борьбы с коррупцией, обеспечения надлежащей работы бизнеса», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в субботу.

По ее словам, это хорошие результаты, которые нужно усилить.

Фон дер Ляйен указала на необходимость с помощью платформы восстановления Украины создать общее направление движения, иметь четкую дорожную карту, как синхронизировать совместную работу над восстановлением Украины, чтобы помочь стране подняться из руин.

«Это должен быть процесс, который должна полностью сделать Украина. У Европейской Комиссии есть огромный опыт, как управлять такими ситуациями и инвестициями, которые вкладываются в реформы», — добавила она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет направить инвестиции и обеспечить выполнение реформы, чтобы это улучшило жизнь украинцев, чтобы иметь возможность восстановить Украину, сделать ее привлекательной для инвестиций, чтобы Украина создала привлекательные условия для ведения бизнеса и могла с помощью этого двигаться в направлении ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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