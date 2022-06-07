Украина не рассматривает альтернативу членству в ЕС, — Зеленский — Finance.ua
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Украина не рассматривает альтернативу членству в ЕС, — Зеленский

Сегодня 09:44Казна и Политика
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Украина пока не рассматривает никакой альтернативы вступлению в ЕС. А договоренности с Великобританией об оборонном союзе — это мероприятия, проводимые в целях безопасности.
Об этом на встрече с журналистами заявил Президент Владимир Зеленский.
«Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы бы не согласились», — сказал глава государства.
Он пояснил, что договоренности с Британией об оборонном союзе — это один из шагов для гарантий безопасности Украины. Но не альтернатива ЕС.
«А разговоры с Великобританией об оборонном союзе идут в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности», — сказал Зеленский.
Напомним, между сотрудничеством и вступлением в Европейский союз следует предложить промежуточный этап для Украины. Чтобы она успела достичь европейских стандартов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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