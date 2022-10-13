Минимум — 55 миллиардов долларов: Зеленский озвучил МВФ и Всемирному банку потребности Украины на 2023 год Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Минимум — 55 миллиардов долларов: Зеленский озвучил МВФ и Всемирному банку потребности Украины на 2023 год, president.gov.ua

Владимир Зеленский 12 октября принял участие в работе второй министерской встречи стран-доноров, МВФ и Всемирного банка. Позже украинский лидер поделился своим выступлением в сети.

Зеленский заявил, что в 2022 году российский террор привел к падению украинской экономики больше, чем на 1/3. Кроме того, на треть сократились доходы украинцев и украинок.

Президент напомнил, что враг разрушил тысячи предприятий и объектов инфраструктуры. Внутренними переселенцами из-за российской агрессии стали миллионы людей.

Сейчас в Украине есть две ключевые государственные финансовые потребности. Зеленский подчеркнул, что речь идет о:

38 миллиардах долларов для покрытия дефицита государственного бюджета в 2023 году;

17 миллиардах долларов для восстановления критической инфраструктуры в пределах RDNA.

Также Украине нужны целевые кредиты, чтобы:

отстроить электроэнергетическую инфраструктуру;

расширить экспорт в Европу.

«Также, с учетом созданной россией кризисной ситуации на всем континенте, мы нуждаемся в кредитных лимитах для закупок газа, угля до следующего отопительного сезона. Объем этого уровня поддержки — не менее 5 миллиардов долларов», — заявил Зеленский.

Он предположил, что, возможно, их не придется использовать. В то же время они должны быть, чтобы гарантировать стабильность.

Зеленский подчеркнул, что критически важна новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о до 20 миллиардах долларов. Зеленский подчеркнул, что необходимо наконец-то утвердить такую программу как основной источник покрытия дефицита.

Финансовый «Рамштайн»

«Необходимо создать единый постоянно действующий координационный центр, который бы осуществлял финансовую поддержку Украины. Он должен походить на оборонный „Рамштайн“. Мы обсуждали с госпожой Кристаллиной Георгиевой организацию постоянной рабочей группы, которая занималась бы оказанием поддержки Украине и постоянно работала с национальными партнерами и другими странами, которые присоединились бы к инициативе», — подчеркнул Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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