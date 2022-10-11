Украина нуждается ежемесячно в €3 миллиардах — еврокомиссар Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Украина нуждается ежемесячно в €3 миллиардах — еврокомиссар

Нынешняя помощь Евросоюза Украине далеко недостаточна, ведь Украине требуется ежемесячно по меньшей мере 3 млрд евро для поддержки функционирования государства.

Как передает АРА , об этом заявил Еврокомиссар по бюджету и администрации Йоханнес Хан.

«Украине нужно от 3 до 3,5 миллиарда евро ежемесячно для поддержки функционирования государства», — сказал еврокомиссар.

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Он напомнил, что страны ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи для покрытия текущих расходов государства. Один миллиард этой суммы уже предоставлен, а дальнейшие займы на общую сумму пять миллиардов евро должны постепенно предоставляться с середины октября. Хан отметил, что сейчас необходимо рассмотреть, как помощь может выплачиваться Украине не только эпизодически, но и на автоматической основе.

Также еврокомиссар сообщил, что восстановление Украины в долгосрочной перспективе потребует, по оценкам Всемирного банка, около 349 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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