Украина нуждается ежемесячно в €3 миллиардах — еврокомиссар — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина нуждается ежемесячно в €3 миллиардах — еврокомиссар

Казна и Политика
75
Украина нуждается ежемесячно в €3 миллиардах — еврокомиссар
Украина нуждается ежемесячно в €3 миллиардах — еврокомиссар
Нынешняя помощь Евросоюза Украине далеко недостаточна, ведь Украине требуется ежемесячно по меньшей мере 3 млрд евро для поддержки функционирования государства.
Как передает АРА, об этом заявил Еврокомиссар по бюджету и администрации Йоханнес Хан.
«Украине нужно от 3 до 3,5 миллиарда евро ежемесячно для поддержки функционирования государства», — сказал еврокомиссар.
Читайте также
Он напомнил, что страны ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи для покрытия текущих расходов государства. Один миллиард этой суммы уже предоставлен, а дальнейшие займы на общую сумму пять миллиардов евро должны постепенно предоставляться с середины октября. Хан отметил, что сейчас необходимо рассмотреть, как помощь может выплачиваться Украине не только эпизодически, но и на автоматической основе.
Также еврокомиссар сообщил, что восстановление Украины в долгосрочной перспективе потребует, по оценкам Всемирного банка, около 349 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.