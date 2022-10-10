МВФ предоставил Украине экстренный кредит на $1,3 млрд — Finance.ua

МВФ предоставил Украине экстренный кредит на $1,3 млрд Сегодня 10:15 — Казна и Политика

МВФ предоставил Украине экстренный кредит на $1,3 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда 7 октября одобрил выделение $1,3 млрд (1005,9 млн СДР) для Украины.

Выплата произведена в рамках «продовольственного шока» Инструмента быстрого финансирования (RFI), который должен помочь удовлетворить неотложные потребности Украины.

«На фоне массового перемещения населения и разрушения жилья и ключевой инфраструктуры прогнозируется, что реальный ВВП сократится на 35% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, а потребности в финансировании остаются очень большими. Эта выплата в рамках RFI (эквивалентная 50% квоты Украины в МВФ) поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса, в том числе из-за значительного дефицита экспорта зерновых, одновременно играя роль катализатора для дальнейшей финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров Украины», — говорится в заявлении Фонда.

Получение средств подтвердил президент Зеленский.

Впервые Украина получила средства по этой программе в марте 2022 года, когда МВФ перечислил Украине $1,4 млрд. RFI ссуды подлежат тем же условиям, что и FCL, PLL и SBA, с погашением в течение 3¼ — 5 лет.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что бюджетный дефицит Украины вырос до беспрецедентного уровня. «Украинские власти сохранили значительный уровень макрофинансовой стабильности в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах. Поскольку экономика адаптируется к длительной войне, ключевые макроэкономические политики были направлены на сохранение приоритетных расходов, ослабление давления на гривну и международные резервы, а также сохранение финансовой стабильности», — сказала она.

«Большинство официальных двусторонних кредиторов и доноров Украины — через соответствующих исполнительных директоров в Фонде — сообщили, что они намерены продолжать финансовую поддержку Украины, чтобы помочь достичь сбалансированного пути роста и среднесрочной внешней жизнеспособности. Чтобы уменьшить риски для Фонда от предоставления займов Украине при этих обстоятельствах, эти двусторонние кредиторы и доноры подтвердили свое признание статуса привилегированного кредитора Фонда относительно непогашенных перед Украиной сумм, в том числе запрашиваемого привлечения Украиной согласно новой программе „Окно продовольственного шока“ RFI», — объяснила она.

Эти страны обязуются, учитывая продолжение сотрудничества Украины с Фондом, оказывать финансовую поддержку на соответствующих условиях, чтобы обеспечить способность Украины обслуживать перед Фондом свои существующие обязательства, уже одобренные исполнительным советом, и суммы, предоставленные в соответствии с новым «Окном продовольственного шока» в соответствии со статусом привилегированного кредитора Фонда. Они также подтвердили, что в течение этого начального периода поддержки со стороны Фонда будет действовать отсрочка группой кредиторов Украины, как было объявлено 20 июля 2022, относительно тех обязательств Украины, по которым наступает срок погашения.

Фонд вскоре начнет обсуждение с Украиной мониторинга программы с участием правления (PMB), целью которой является обеспечить прочную опору для макроэкономической политики, в дальнейшем катализировать донорскую поддержку и помочь проложить путь к соглашению о большей кредитной программе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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