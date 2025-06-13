Из-за тарифов США экономика Великобритании сократилась сильнее всего с 2023 года — Finance.ua

Из-за тарифов США экономика Великобритании сократилась сильнее всего с 2023 года Сегодня 05:46 — Мир

Из-за тарифов США экономика Великобритании сократилась сильнее всего с 2023 года

Объем производства в Великобритании резко упал в апреле, что стало следствием введения широкомасштабных пошлин президента США Дональда Трампа и отмены налоговых льгот на продажу недвижимости.

Об этом сообщает Reuters.

Валовой внутренний доход сократился в апреле на 0,3% по сравнению с мартом. Это самое большое месячное падение с октября 2023 года, и оно больше, чем прогнозировалось.

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«После роста в каждом из четырех предыдущих месяцев в апреле наблюдалось наибольшее ежемесячное падение экспорта товаров в США за всю историю, при этом снижение наблюдалось по большинству видов товаров после недавнего введения пошлин», — заявила директор по экономической статистике Управления национальной статистики Лиз МакКеон.

Спад в сфере недвижимости в апреле по окончании временной налоговой льготы на покупку жилья составил 0,2%. Автопроизводители также сообщили о снижении производства и экспорта как в США, так и в Евросоюз.

Экспорт британских товаров в США в апреле сократился на 2,0 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долларов США), что стало самым большим падением с начала введения ежемесячной отчетности в 1997 году. На фоне этих данных фунт стерлингов упал на четверть цента по отношению к доллару.

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Экономика Великобритании выросла на 0,7% в первом квартале 2025 года, опередив рост в других странах группы G7 и побудив Банк Англии пересмотреть свой прогноз годового роста до 1% в прошлом месяце. Однако главный банк страны пересмотрел свой прогноз роста на 2026 год до 1,25% и заявил, что пошлины Трампа приведут к сокращению британского производства на 0,3% за три года.

В стране фиксируется устойчивая инфляция и относительно вялое развитие экономики. Британские компании в целом демонстрируют пессимистические настроения. Большинство бизнесов замедлили свои планы по найму и инвестициям из-за значительного увеличения расходов на выплаты заработной платы работникам.

Діло По материалам:

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