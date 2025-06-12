Трамп снова заявил, что через две недели установит односторонние тарифы для стран — Finance.ua

Трамп снова заявил, что через две недели установит односторонние тарифы для стран Сегодня 15:29 — Мир

Трамп снова заявил, что через две недели установит односторонние тарифы для стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие 1−2 недели пришлет официальные письма торговым партнерам с новыми тарифными условиями. Это произойдет до 9 июля, а это крайняя дата, когда могут быть возобновлены повышенные пошлины для десятков стран.

Об этом пишет Bloomberg.

«Приблизительно через полторы-две недели мы разошлем письма странам, в которых будут изложены условия. Вы можете принять или отказаться», — сказал Трамп журналистам в Вашингтоне после выступления в Центре имени Кеннеди.

Впрочем, непонятно, выполнит ли президент свои обещания в срок. Подобные заявления раньше часто затягивались или вообще не реализовывались. К примеру, 16 мая Трамп уже говорил, что тарифы будут установлены в течение двух-трех недель. В апреле Трамп анонсировал новые пошлины для десятков стран, однако вскоре приостановил их действие на 90 дней.

Читайте также Крупные инвесторы бегут с рынка США из-за действий Трампа

В настоящее время США достигли торгового согласования только с Великобританией и договорились о тарифном перемирии с Китаем. Но и эта договоренность остается под угрозой: Вашингтон и Пекин обвинили друг друга в нарушении условий, что повлекло за собой новый раунд переговоров

В среду Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем завершено и что Пекин будет поставлять редкоземельные элементы и магниты, а США позволят китайским студентам учиться в американских колледжах и университетах.

На вопрос, рассматривает ли он возможность продления дедлайна для заключения соглашений, Трамп ответил: «Я не думаю, что нам это понадобится».

Сначала президент заявлял о намерении вести переговоры с каждым партнером по отдельности, но впоследствии изменил подход. Сейчас США сосредотачиваются на отдельных ключевых экономиках, признавая ограниченность ресурсов для масштабных переговоров.

Читайте также Апелляционный суд США разблокировал пошлины Трампа

Администрация Трампа также работает над двусторонними соглашениями с Индией, Японией, Южной Кореей и Европейским Союзом. Министр торговли США Говард Латник отметил, что соглашение с ЕС, вероятно, будет заключено одним из последних из-за сложностей переговоров с блоком из 27 стран.

Напомним, в феврале этого года Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия — без исключения для других стран. По его словам, такие меры должны стимулировать американское производство и создать новые рабочие места в стране.

Он объявил о повышении пошлин на импорт стали и алюминия — с 25% до 50% с 4 июня. По словам президента США, подобный шаг необходим для защиты национальной безопасности и поддержки американских производителей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.