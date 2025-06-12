Трамп снова заявил, что через две недели установит односторонние тарифы для стран — Finance.ua

Трамп снова заявил, что через две недели установит односторонние тарифы для стран
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие 1−2 недели пришлет официальные письма торговым партнерам с новыми тарифными условиями. Это произойдет до 9 июля, а это крайняя дата, когда могут быть возобновлены повышенные пошлины для десятков стран.
Об этом пишет Bloomberg.
«Приблизительно через полторы-две недели мы разошлем письма странам, в которых будут изложены условия. Вы можете принять или отказаться», — сказал Трамп журналистам в Вашингтоне после выступления в Центре имени Кеннеди.
Впрочем, непонятно, выполнит ли президент свои обещания в срок. Подобные заявления раньше часто затягивались или вообще не реализовывались. К примеру, 16 мая Трамп уже говорил, что тарифы будут установлены в течение двух-трех недель. В апреле Трамп анонсировал новые пошлины для десятков стран, однако вскоре приостановил их действие на 90 дней.
В настоящее время США достигли торгового согласования только с Великобританией и договорились о тарифном перемирии с Китаем. Но и эта договоренность остается под угрозой: Вашингтон и Пекин обвинили друг друга в нарушении условий, что повлекло за собой новый раунд переговоров.
В среду Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем завершено и что Пекин будет поставлять редкоземельные элементы и магниты, а США позволят китайским студентам учиться в американских колледжах и университетах.
На вопрос, рассматривает ли он возможность продления дедлайна для заключения соглашений, Трамп ответил: «Я не думаю, что нам это понадобится».
Сначала президент заявлял о намерении вести переговоры с каждым партнером по отдельности, но впоследствии изменил подход. Сейчас США сосредотачиваются на отдельных ключевых экономиках, признавая ограниченность ресурсов для масштабных переговоров.
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Администрация Трампа также работает над двусторонними соглашениями с Индией, Японией, Южной Кореей и Европейским Союзом. Министр торговли США Говард Латник отметил, что соглашение с ЕС, вероятно, будет заключено одним из последних из-за сложностей переговоров с блоком из 27 стран.
Напомним, в феврале этого года Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия — без исключения для других стран. По его словам, такие меры должны стимулировать американское производство и создать новые рабочие места в стране.
Он объявил о повышении пошлин на импорт стали и алюминия — с 25% до 50% с 4 июня. По словам президента США, подобный шаг необходим для защиты национальной безопасности и поддержки американских производителей.
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