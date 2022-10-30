Сколько стоит жизнь в Германии: расходы на продукты, бензин, аренду квартиры — Finance.ua

Сколько стоит жизнь в Германии: расходы на продукты, бензин, аренду квартиры Сегодня 17:02 — Личные финансы

Сколько стоит жизнь в Германии: расходы на продукты, бензин, аренду квартиры

Германия — одна из ведущих стран Европейского Союза. Государство может гарантировать высокий уровень жизни не только гражданам, но и экспатам и мигрантам. Для временного или постоянного переезда Германию чаще всего выбирают за хорошо развитую инфраструктуру, качественное медицинское обслуживание, богатую культуру и стабильность. Однако стоимость жизни в Германии, как правило, выше, чем в среднем по ЕС.

Следующий месячный бюджет базируется на расчете стоимости жизни для двоих взрослых. В среднем в месяц расходы составят €2700-€2900, пишет visitukraine.today

Аренда жилья и стоимость коммунальных услуг в Германии

Большую часть бюджета Вы потратите на аренду жилья. В последние годы цена аренды недвижимости в Германии быстро возрастает. Быстрый рост наблюдается в Мюнхене, Франкфурте, Гамбурге, Штутгарте и Берлине. В столице даже ввели меры контроля за арендой, чтобы предотвратить дальнейший рост стоимости жилья.

Однокомнатная квартира в пригороде Мюнхена будет стоить €1400, в Гейдельберге — €1000, в маленьких городах и селах можно найти за €600-€800.

При поиске жилья обращайте особое внимание на описание. Ведь в Германии достаточно популярно сдавать в аренду квартиры без мебели, кухни, раковины, бытовой техники и даже ламп. Обустройство нового дома может стать дополнительной обширной статьей расходов.

Также при планировании сметы переезда следует учитывать предварительные расходы — гарантийные депозиты, предоплату арендной платы и возможные комиссионные сборы агенту по недвижимости. Сумма может быть разной, в среднем от одной до трех месячных арендных плат.

Стоимость коммунальных услуг — около 200 евро (электричество, вода, газ, вывоз мусора). Помощь по дому (уборка 2 раза в месяц по 3 часа) — €100.

Стоимость продуктов питания

Цены на продукты в Германии ниже, чем в большинстве стран ЕС. В государстве работает много супермаркетов и фермерских рынков. Для покупки продуктов понадобится около 550 евро в месяц, с учетом приобретения вина и пива. Очень дорогие в Германии табачные изделия, пачка сигарет стоит от €5. В супермаркетах Германии часто выделяют полки с товарами, срок годности которых скоро истечет. Покупая там продовольствие можно сэкономить до 30% стоимости.

Читайте также Германия прекратит льготный обмен гривны на евро

В Германии хорошо развита система питания — от заведений быстрого приготовления пищи до изысканных ресторанов, на любой вкус и кошелек. Развлечения обойдутся Вам в €250 в месяц — ужин раз в неделю в ресторане и кино дважды в месяц.

Интернет-пакет, абонентская плата за мобильный телефон и ТВ — €100.

Транспорт и расход бензина

Транспортная система Германии развита на достаточно высоком уровне. Общественный транспорт представлен автобусами, трамваями и метро. Стоимость разового билета в общественном транспорте — 2,75 евро, проездной на месяц — 68 евро. Между городами курсируют поезда, в том числе скоростные, а также междугородние автобусы.

Если Вы приехали на автомобиле, то расходы на его обслуживание в месяц составят в среднем 200 евро: плата за топливо в расчете на 1000 км и оплата парковки. Стоимость 1л бензина в стране составляет 1,8-2,2 евро.

Также следует учитывать дополнительные расходы, ориентировочно €200.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.