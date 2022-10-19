Германия прекратит льготный обмен гривны на евро — Finance.ua

Германия прекратит льготный обмен гривны на евро Сегодня 08:30 — Валюта

Германия прекратит льготный обмен гривны на евро

Германия объявила о завершении своей программы, которая предоставляла украинским беженцам возможность обменивать украинские гривневые банкноты на евро по фиксированному курсу.

Об этом говорится в сообщении Минфина Германии.

«Федеральное министерство финансов и Немецкий Бундесбанк договорились с Национальным банком Украины о прекращении действия программы обмена гривны на евро», — говорится в сообщении.

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Программа была введена с целью оказания помощи беженцам из Украины. Поначалу спрос на нее был высоким, но потом резко снизился, и количество операций сейчас очень мало.

Немецкий комитет банковской индустрии (Deutsche Kreditwirtschaft) и его банки-участники и сберегательные банки будут принимать и обменивать гривну не позднее 30 октября 2022 года в зависимости от времени их работы.

В большинстве случаев последним банковским днем для обмена будет 28 октября 2022 года.

Українська правда По материалам:

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