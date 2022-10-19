Германия прекратит льготный обмен гривны на евро — Finance.ua
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Германия прекратит льготный обмен гривны на евро

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Германия прекратит льготный обмен гривны на евро
Германия прекратит льготный обмен гривны на евро
Германия объявила о завершении своей программы, которая предоставляла украинским беженцам возможность обменивать украинские гривневые банкноты на евро по фиксированному курсу.
Об этом говорится в сообщении Минфина Германии.
«Федеральное министерство финансов и Немецкий Бундесбанк договорились с Национальным банком Украины о прекращении действия программы обмена гривны на евро», — говорится в сообщении.
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Программа была введена с целью оказания помощи беженцам из Украины. Поначалу спрос на нее был высоким, но потом резко снизился, и количество операций сейчас очень мало.
Немецкий комитет банковской индустрии (Deutsche Kreditwirtschaft) и его банки-участники и сберегательные банки будут принимать и обменивать гривну не позднее 30 октября 2022 года в зависимости от времени их работы.
В большинстве случаев последним банковским днем для обмена будет 28 октября 2022 года.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам:
Українська правда
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