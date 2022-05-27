Где украинцам обменять гривну на другие валюты в странах Европы — Finance.ua

Где украинцам обменять гривну на другие валюты в странах Европы

Сегодня 09:00 — Валюта

За границей украинцы сталкиваются с тем, что нужно обменять наличные гривны, которые взяли с собой. Портал Информатор Деньги узнал, где их обменять и какие лимиты в странах Евросоюза.

Если у вас на банковских счетах есть гривны — то в странах Европы можно расплачиваться карточкой. Также деньги с гривневой карты можно снять в банкомате. С наличкой сложнее.

Пока что обменять гривну на евро и национальные европейские валюты можно только в отдельных банках.

Польша

С 25 марта украинцы могут обратиться в отдельные отделения PKO Bank Polski для обмена наличной гривны на польские злотые в Варшаве и на территориях, расположенных недалеко от Украины.

Совершеннолетние граждане Украины смогут обменять в общей сложности до 10 тысяч гривен наличными на одного человека. Принимаются для обмена банкноты номиналом от 100 до 1 000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты не обменивают). Для обмена нужно иметь с собой паспорт в форме ID-карты или действительный загранпаспорт. Обмен проходит по курсу, установленному Нацбанком Украины. Сейчас это 0,13 злотых за 1 гривну.

Список отделений, где можно совершить обмен: https://cutt.ly/MSZI8c8

Подробнее об обмене в Польше: https://cutt.ly/hSZIEmI

Венгрия

В Венгрии обмен наличной гривны осуществляет OTP Bank.

В отделениях этого банка украинские граждане могут обменять гривну на венгерские форинты в пределах лимита 15 000 грн на одну транзакцию.

Кроме того, банк предлагает открыть счет в форинтах в специальных отделениях OTP Bank в Венгрии, предоставляющих данную услугу.

Эта возможность доступна украинцам в возрасте от 18 лет (от 14 до 18 лет обязательно присутствие родителей или законных опекунов) при наличии действительного паспорта или проездного документа.

Перечень отделений и подробная информация: https://cutt.ly/lSSmuj5

Молдова

Для поддержки граждан Украины OTP Bank проводит валютные операции с украинской валютой в своих отделениях, расположенных в приграничных регионах Молдовы и некоторых филиалах в Кишиневе.

Обменные операции осуществляются, в первую очередь, на основании удостоверения лица, выданного органами власти Украины (внутренний или загранпаспорт).

Для обеспечения равного доступа к таким валютным операциям банком установлен лимит по обмену гривны — до 5 000 грн на клиента в день.

Перечень отделений и подробная информация: https://cutt.ly/fSSmZni

Румыния

В Румынии обмен украинской гривны на румынские леи производит Banca Comercială Română.

11 отделений этого банка у границы с Украиной дополнительно подкреплены наличными для помощи украинцам, пересекающим границу этой страны.

Граждане Украины могут обменять гривны на сумму до 1000 румынских лей на одного человека, имея действительный загранпаспорт.

Список отделений, где можно совершить обмен: https://cutt.ly/LSSWmVh

Словакия

В Словакии обменивать гривны на евро приступил Tatra banka (дочерний банк группы Raiffeisen).

Суточный лимит на одного человека составляет 250 евро. При обмене денег гражданам Украины необходимо предоставить действительный загранпаспорт.

Обмен происходит в Братиславе в головном офисе банка, расположенном в торговом центре Tatracentrum на Hodžovo náměstí (с 9.00 до 15.00).

Также можно обменять гривны на евро в городах Быстрица, Гуменне, Кошице, Михаловце, Нитра, Прешов, Трнава, Жилина тоже с 09.00 до 15.00.

Кроме того, в отделениях Tatra banka украинцы смогут открыть счет, на который наличная гривна будет зачисляться на платежную карту в соответствии с курсом евро.

Чехия

В Чехии напрямую обменять гривну на чешские кроны нельзя. Но отделения «Райффайзенбанк» смогут выкупить у вас гривну. Курс будет в районе 0,73 кроны за 1 гривну (может колебаться).

Для этого вам необходимо будет открыть счет в чешском подразделении «Райффайзена», и на него будут зачислены деньги уже в чешской кроне

Обменять можно до 5 000 грн в сутки. Принимаются банкноты номиналом от 20 грн. Подробности здесь

Австрия

В Австрии обменять наличную гривну на евро можно в отделениях Raiffeisen bank и Erste Bank Oesterreich.

В Raiffeisen bank один человек может обменять до 500 евро в день, имея действительный загранпаспорт.

Список ссылок на отделения, в которых можно обменять наличную гривну:

Вена, Верхняя Австрия, Нижняя Австрия: https://cutt.ly/WSSYFQ3

В Erste Bank Oesterreich один человек может обменять до 300 евро, для этого также нужно иметь действительный загранпаспорт.

Германия

Беженцы из Украины с 24 мая могут обменивать в банках-участниках до 10 тысяч гривен. Допускается обмен этой суммы как полностью, так и частями. Принимаются банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1 000 гривен.

Курс, по которому будет производиться обмен в течение следующей недели, будет публиковаться каждую пятницу в 14.00 по ссылке: www.bundesbank.de/wechselkurse-uah . Сейчас за 1 евро дают 33,33 грн.

Более детальную информацию о том, какие банки в Германии оказывают обмен, нужно смотреть на местах.

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Обмен гривен на евро будет фиксироваться в онлайн-приложении Европейского Центробанка (ЕЦБ). При этом будут проверяться и сохраняться личные данные каждого совершеннолетнего беженца из Украины, который пожелает обменять деньги. Для удостоверения личности будет достаточно документов, которые необходимы беженцам из зоны военных действий в Украине для открытия базового счета в Германии.

Подробности будут публиковаться здесь

В других странах банки пока что не достигли договоренностей с Национальным банком Украины. Поэтому гривну в основном принимают обменные пункты по очень неудобному курсу.

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