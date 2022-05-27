Где украинцам обменять гривну на другие валюты в странах Европы — Finance.ua

За границей украинцы сталкиваются с тем, что нужно обменять наличные гривны, которые взяли с собой. Портал Информатор Деньги узнал, где их обменять и какие лимиты в странах Евросоюза.
Если у вас на банковских счетах есть гривны — то в странах Европы можно расплачиваться карточкой. Также деньги с гривневой карты можно снять в банкомате. С наличкой сложнее.
Пока что обменять гривну на евро и национальные европейские валюты можно только в отдельных банках.
Польша
С 25 марта украинцы могут обратиться в отдельные отделения PKO Bank Polski для обмена наличной гривны на польские злотые в Варшаве и на территориях, расположенных недалеко от Украины.
Совершеннолетние граждане Украины смогут обменять в общей сложности до 10 тысяч гривен наличными на одного человека. Принимаются для обмена банкноты номиналом от 100 до 1 000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты не обменивают). Для обмена нужно иметь с собой паспорт в форме ID-карты или действительный загранпаспорт. Обмен проходит по курсу, установленному Нацбанком Украины. Сейчас это 0,13 злотых за 1 гривну.
В Erste Bank Oesterreich один человек может обменять до 300 евро, для этого также нужно иметь действительный загранпаспорт.
Германия
Беженцы из Украины с 24 мая могут обменивать в банках-участниках до 10 тысяч гривен. Допускается обмен этой суммы как полностью, так и частями. Принимаются банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1 000 гривен.
Курс, по которому будет производиться обмен в течение следующей недели, будет публиковаться каждую пятницу в 14.00 по ссылке: www.bundesbank.de/wechselkurse-uah . Сейчас за 1 евро дают 33,33 грн.
Более детальную информацию о том, какие банки в Германии оказывают обмен, нужно смотреть на местах.
Обмен гривен на евро будет фиксироваться в онлайн-приложении Европейского Центробанка (ЕЦБ). При этом будут проверяться и сохраняться личные данные каждого совершеннолетнего беженца из Украины, который пожелает обменять деньги. Для удостоверения личности будет достаточно документов, которые необходимы беженцам из зоны военных действий в Украине для открытия базового счета в Германии.