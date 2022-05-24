Банки Германии начнут обменивать гривну на евро — Finance.ua

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Банки Германии начнут обменивать гривну на евро

Сегодня 09:02Валюта
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Банки Германии начнут обменивать гривну на евроБанки Германии начнут обменивать гривну на евро
Беженцы от войны в Украине с 24 мая смогут обменивать в банках Германии гривны на евро.
Соответствующая договоренность достигнута между министерством финансов ФРГ, Немецким федеральным банком (Бундесбанком), Объединением немецких кредитных институтов (Deutsche Kreditwirtschaft — DK) и Национальным банком Украины.
Министерство финансов ФРГ, Бундесбанк и Нацбанк Украины подписали договоренность об обмене 1,5 млрд гривен на евро. Этот документ является важным условием для проведения обмена, рамки которого согласованы с DK. Deutsche Kreditwirtschaft намерено оказать поддержку беженцам и вместе с участвующими банками и сберкассами реализовать программу обмена, отмечается в пресс-релизе.

Условия обмена

  • Беженцы из Украины с 24 мая смогут обменивать в банках-участниках до 10 тысяч гривен. Допускается обмен этой суммы как полностью, так и частями.
  • Принимаются банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен действующих серий Нацбанка Украины.
  • Комиссию за обмен на евро взимать не будут.
  • Обмен производится на основании курса, обнародованного на сайте Бундесбанка.
Обмен гривен на евро будет фиксироваться в онлайн-приложении Европейского Центробанка (ЕЦБ), чтобы избежать превышения установленного потолка обмена в 10 тысяч гривен. При этом будут проверяться и сохраняться личные данные каждого совершеннолетнего беженца из Украины, который пожелает обменять деньги. Для удостоверения личности будет достаточно документов, которые необходимы беженцам из зоны военных действий в Украине для открытия базового счета в Германии.
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Программа обмена гривен на евро запланирована первоначально сроком на три месяца. Финансовые потери, которые могут произойти в рамках обмена, будут возмещаться за счет федерального бюджета.

Узнать актуальную информацию о курсе валют в Украине

По материалам: BIN
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