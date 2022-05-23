ФЛП в IT получили «дополнительный налог» из-за валютных нововведений НБУ — Finance.ua

ФЛП в IT получили «дополнительный налог» из-за валютных нововведений НБУ

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ФЛП в IT получили «дополнительный налог» из-за валютных нововведений НБУ

IT-сообщество Украины недовольно последними изменениями по валютному регулированию от Нацбанка.

Об этом Finance.ua рассказали в Ассоциации «ІТ Ukraine».

Напомним, что недавно НБУ отменил ограничения на установление валютных курсов и разрешил банкам списывать средства с гривневых карт за границей по рыночным курсам. Вместе с тем, согласно Постановлению НБУ от 24 февраля 2022 года № 18, безналичная валюта и, в частности, экспортная выручка предприятий и физических лиц — предпринимателей может продаваться только по фиксированному валютному курсу НБУ, который на сегодня существенно отличается от рыночного.

Почему это проблема для айтишников?

Значительная часть ІТ-индустрии состоит из физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые предоставляют услуги напрямую иностранным заказчикам и получат выручку в иностранной валюте или сотрудничают с украинскими компаниями, которые в дальнейшем экспортируют свои услуги. Поэтому вознаграждение ФЛП очень часто прикреплено к определенному эквиваленту в иностранной валюте.

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Однако из-за решения НБУ компании при получении иностранной валюты должны продавать ее по сниженному искусственно курсу, что не позволяет выплачивать вознаграждение ФЛП в эквиваленте по рыночному курсу. Кроме того, при получении валюты сами ІТ-специалисты (ФЛП) могут продать ее только по курсу, установленному Национальным Банком Украины, тогда как приобрести валюту или рассчитываться с гривневых карт за рубежом уже по рыночному курсу.

«Таким образом, возникает „дополнительный налог“ на доходы ІТ-специалистов около 26%. Такие изменения несут прямые риски для всех экспортных отраслей, в том числе национальной ІТ-индустрии, ориентированной на поставку услуг иностранным субъектам хозяйствования. Фактически имеет место прямая экспроприация части прибыли ІТ-специалистов (в форме разницы курсов)», — отмечают в Ассоциации.

Вероятные последствия такого решения:

отток валютных доходов физических лиц-предпринимателей, осуществляющих экспорт услуг (в том числе услуг в сфере ІТ), из Украины и аккумулирование таких доходов за пределами страны;

изменение ІТ-предпринимателями налогового резидентства на другие страні, что грозит резким падением валютных поступлений в Украину от ІТ-экспорта уже со следующего месяца;

переход ІТ-специалистов, которые находятся за границей или могут туда уехать, из украинских в иностранные компании.

«Стабильная работа ІТ-отрасли уже в первом квартале принесла $2 млрд поступлений в экономику страны, позволила ІТ-сектору направить более 1 млрд грн на гуманитарные цели, ІТ-бизнес едва ли не единственный, кто платит налоги и на постоянной основе закупает технические средства, снаряжение и другие необходимые для наших защитников Украины вещи. По нашим обновленным данным, уже во время войны 77% ІТ-компаний привлекли новых клиентов, 56% из них ожидает роста на 5-30% в этом году. 41% компаний прогнозирует сохранение существующих объемов на уровне 50-100%», — поделились данными представители ІТ-отрасли.

Что предлагают делать?

Осознавая риски и вызовы, стоящие перед национальной ІТ-индустрией в связи с упомянутой регуляцией НБУ, Ассоциация «IT Ukraine» обращается к Правлению Национального банка Украины с предложением:

Установить режим валютного курса, который будет учитывать интересы экспортных отраслей и позволит в короткие сроки вернуться к плавающему курсу Разрешить продажу части валютной выручки экспортерам по коммерческому курсу с постепенным увеличением этой доли. Сохранить возможность расчетов кредитными/депозитными картами и снятия наличных за рубежом по официальному курсу НБУ (+10%) в пределах эквивалента 50 тыс. грн/месяц, и разрешить применять банкам коммерческий курс только сверх этого объема, но уже без ограничений на суммы.

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