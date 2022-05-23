Цена доллара в банках и в обменниках сравняется: каким будет курс — Finance.ua

Цена доллара в банках и в обменниках сравняется: каким будет курс

Сегодня 15:01 — Валюта

Цена доллара в банках и в обменниках сравняется: каким будет курс

Курс иностранных валют в Украине после снятия ограничений Национальным банком вскоре должен стабилизироваться.

Такое мнение в эфире единого марафона украинских новостей высказала глава совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.

По ее словам, для выравнивания ситуации после подобных решений НБУ необходимо 2-3 недели, однако уже через примерно 10 дней в Украине можно будет наблюдать нормализацию курса, что приведет к тому, что стоимость валюты на белом и сером рынках станет примерно одинаковой.

Коробкова ожидает, что в обменниках курс доллара после этого периода закрепится на уровне 34-36 гривен.

Она подчеркнула, что решение НБУ снять часть ограничений с курса связано с необходимостью предупредить такое явление, как «валютный туризм», когда украинцы выезжали за границу, меняли там свои сбережения на доллары, а затем возвращались в Украину и продавали его по 35-36 гривен.

«Такая ситуация во время войны совершенно неприемлема, когда существует серый валютный рынок с котировками на 30% выше официального курса», — добавила она.

Справка Finance.ua:

напомним, 21 мая НБУ отменил ограничение на курс, по которому банки могут продавать валюту населению;

это решение уже раскритиковал соучредитель Monobank Олег Гороховский.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.