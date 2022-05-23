Цена доллара в банках и в обменниках сравняется: каким будет курс — Finance.ua
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Цена доллара в банках и в обменниках сравняется: каким будет курс

Сегодня 15:01Валюта
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Цена доллара в банках и в обменниках сравняется: каким будет курсЦена доллара в банках и в обменниках сравняется: каким будет курс
Курс иностранных валют в Украине после снятия ограничений Национальным банком вскоре должен стабилизироваться.
Такое мнение в эфире единого марафона украинских новостей высказала глава совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.
По ее словам, для выравнивания ситуации после подобных решений НБУ необходимо 2-3 недели, однако уже через примерно 10 дней в Украине можно будет наблюдать нормализацию курса, что приведет к тому, что стоимость валюты на белом и сером рынках станет примерно одинаковой.
Коробкова ожидает, что в обменниках курс доллара после этого периода закрепится на уровне 34-36 гривен.
Она подчеркнула, что решение НБУ снять часть ограничений с курса связано с необходимостью предупредить такое явление, как «валютный туризм», когда украинцы выезжали за границу, меняли там свои сбережения на доллары, а затем возвращались в Украину и продавали его по 35-36 гривен.
«Такая ситуация во время войны совершенно неприемлема, когда существует серый валютный рынок с котировками на 30% выше официального курса», — добавила она.

Справка Finance.ua:

  • напомним, 21 мая НБУ отменил ограничение на курс, по которому банки могут продавать валюту населению;
  • это решение уже раскритиковал соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам: Телеграф
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