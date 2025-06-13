В США не проголосовали за помощь Украине на $300 миллионов — Finance.ua

В США не проголосовали за помощь Украине на $300 миллионов Сегодня 12:10 — Казна и Политика

В США не проголосовали за помощь Украине на $300 миллионов

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США одобрил проект оборонного бюджета на 2026 год. Решение было принято голосами 36 против 27, хотя заседание сопровождалось острыми спорами между республиканцами и демократами.

Об этом сообщает Breaking Defence.

Общий объем финансирования составляет 832 миллиарда долларов. Это столько же, как и в прошлом году, согласно планам Бюджетного управления Белого дома. Там рассчитывают довести оборонные расходы до $1 трлн за счет еще не принятого законопроекта по бюджетному согласованию.

Проект предусматривает:

$13 млрд на противоракетную оборону и космические программы, в том числе связанные со щитом «Золотой купол»;

$8,5 млрд на закупку 69 истребителей F-35;

$36,9 млрд на кораблестроение, в том числе на два эсминца типа Arleigh Burke, которые не включены в планы Пентагона.

Одним из самых конфликтных моментов стало обсуждение самолета, подаренного Катаром. Демократы пытались заблокировать использование его как будущего Air Force One, который по плану впоследствии должен перейти в президентскую библиотеку Дональда Трампа.

Некоторые демократические поправки все же приняли.

запрет использовать средства на действия, нарушающие закон о Posse Comitatus (он запрещает армии выполнять функции полиции);

запрет на передачу секретных данных через незащищенные сети;

требование подготовить отчет о расходах на военный парад Дональда Трампа.

Помощь Украине

Депутат Марси Каптур (демократка из Огайо) предложила добавить $300 млн на помощь Украине в сфере безопасности, но за поправку не проголосовали.

Глава комитета Том Коул объяснил, что включение помощи Украине может поставить под угрозу одобрение всего бюджета, потому что часть республиканцев тогда проголосует против. При этом он добавил, что демократы не поддержат оборонный бюджет из-за консервативной политики заложенной в нем.

«Я говорю это как человек, последовательно поддерживающий Украину. Я написал законопроект для крупнейшего пакета помощи, и мое мнение по этому поводу не изменилось, но политика — это просто практическая вещь. Я хочу одобрить оборонный законопроект, и я не заинтересован в том, чтобы разделить тех, кто его поддержит», — пояснил конгрессмен.

Одной из ключевых проблем при формировании бюджета стало то, что Пентагон до сих пор не предоставил полный запрос на финансирование на 2026 год. Поэтому комитету пришлось работать фактически «вслепую».

Напомним, глава Минобороны США Пит Гегсет заявил , что Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Украины в 2026 году. Отвечая на вопросы конгрессменов о предстоящих поставках оружия, Гегсет подтвердил, что сокращения предусмотрены в проекте бюджета. По его словам, нынешняя администрация США иначе оценивает ситуацию вокруг войны в Украине.

В Институте изучения войны (ISW) дали анализ последствий сокращения помощи. Так, сокращение помощи США Украине дает россии больше преимущества на поле боя и, вероятно, придаст путину смелости продолжать войну и укрепит его веру в то, что россия может завоевать Украину.

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