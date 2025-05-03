США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на $310 млн — Finance.ua
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США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на $310 млн

Казна и Политика
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США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на $310 млн
США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на $310 млн
Государственный департамент США принял решение о возможной продаже Украине связанного с F-16 оборудования ориентировочной стоимостью на сумму 310 миллионов долларов.
Об этом говорится в сообщении Управления по военному сотрудничеству министерства обороны США.

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Предлагаемая продажа отвечает усилиям международной коалиции в рамках создания украинской программы F-16 и всеобщей модернизации Воздушных сил ВСУ.
Сообщается, что закупка будет охватывать следующие пункты, не относящиеся к оборонительным вооружениям:
  • модификации и модернизации самолетов;
  • обучение персонала, связанное с эксплуатацией, техническим обслуживанием и поддержкой;
  • запасные части, расходные материалы и аксессуары, а также поддержка ремонта и возврата;
  • наземное оборудование;
  • снабжение и поддержка секретного и несекретного программного обеспечения;
  • секретные и несекретные публикации и техническая документация;
  • исследования и обзоры;
  • инженерно-технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;
Основными подрядчиками будут компании Valiant Integrated Services, Top Aces, Lockheed Martin, Pratt & Whitney, Snap-on, BAE Systems, AAR Corporation и Comsetra. Компенсационные соглашения пока не планируются.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал умножается там, где другие видят только ужас. Те, кто видит возможность хаоса, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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