США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на $310 млн Сегодня 10:45 — Казна и Политика

США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на $310 млн

Государственный департамент США принял решение о возможной продаже Украине связанного с F-16 оборудования ориентировочной стоимостью на сумму 310 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении Управления по военному сотрудничеству министерства обороны США.

Предлагаемая продажа отвечает усилиям международной коалиции в рамках создания украинской программы F-16 и всеобщей модернизации Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что закупка будет охватывать следующие пункты, не относящиеся к оборонительным вооружениям:

модификации и модернизации самолетов;

обучение персонала, связанное с эксплуатацией, техническим обслуживанием и поддержкой;

запасные части, расходные материалы и аксессуары, а также поддержка ремонта и возврата;

наземное оборудование;

снабжение и поддержка секретного и несекретного программного обеспечения;

секретные и несекретные публикации и техническая документация;

исследования и обзоры;

инженерно-технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;

Основными подрядчиками будут компании Valiant Integrated Services, Top Aces, Lockheed Martin, Pratt & Whitney, Snap-on, BAE Systems, AAR Corporation и Comsetra. Компенсационные соглашения пока не планируются.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал умножается там, где другие видят только ужас. Те, кто видит возможность хаоса, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.