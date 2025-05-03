США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на $310 млн — Finance.ua

США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на $310 млн
Государственный департамент США принял решение о возможной продаже Украине связанного с F-16 оборудования ориентировочной стоимостью на сумму 310 миллионов долларов.
Об этом говорится в сообщении Управления по военному сотрудничеству министерства обороны США.
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Предлагаемая продажа отвечает усилиям международной коалиции в рамках создания украинской программы F-16 и всеобщей модернизации Воздушных сил ВСУ.
Сообщается, что закупка будет охватывать следующие пункты, не относящиеся к оборонительным вооружениям:
- модификации и модернизации самолетов;
- обучение персонала, связанное с эксплуатацией, техническим обслуживанием и поддержкой;
- запасные части, расходные материалы и аксессуары, а также поддержка ремонта и возврата;
- наземное оборудование;
- снабжение и поддержка секретного и несекретного программного обеспечения;
- секретные и несекретные публикации и техническая документация;
- исследования и обзоры;
- инженерно-технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;
Основными подрядчиками будут компании Valiant Integrated Services, Top Aces, Lockheed Martin, Pratt & Whitney, Snap-on, BAE Systems, AAR Corporation и Comsetra. Компенсационные соглашения пока не планируются.
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