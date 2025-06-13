Авиакомпании перенаправляют или отменяют рейсы над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Авиакомпании перенаправляют или отменяют рейсы над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией

Мир
23
Авиакомпании перенаправляют или отменяют рейсы над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией
Авиакомпании перенаправляют или отменяют рейсы над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией
Авиакомпании отменяют и перенаправляют свои рейсы, чтобы обезопасить пассажиров и экипаж после того, как Израиль нанес удары по целям на территории Ирана.
Об этом сообщает Reuters.
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно прекратил работу. Израиль находится в состоянии полной боевой готовности из-за возможного ответа Ирана. Государственная авиакомпания El Al отменила все рейсы и начала выводить самолеты из страны. Так же поступил перевозчик Israir, заявив, что аэродром будет оставаться закрытым по меньшей мере до конца выходных.
Иран закрыл свое воздушное пространство до дальнейших предписаний. Ирак остановил все рейсы в своих аэропортах и ​​закрыл небо. Иордания сделала то же несколько часов спустя.
По данным проекта Safe Airspace, теперь рейсы обходят регион либо через Египет и Саудовскую Аравию на юге, либо через Турцию, Азербайджан и Туркменистан на севере.
Аэропорт в Баку принял несколько перенаправленных рейсов, включая Etihad Airways и Turkish Airlines. Emirates перенаправила рейс из Манчестера в Дубай в Стамбул, а flydubai из Белграда в Ереван.
Авиакомпания flydubai приостановила полеты в Амман, Бейрут, Дамаск, Иран и Израиль. Многие другие рейсы были отменены или возвращены в аэропорты вылета. Qatar Airways отменила два рейса в Дамаск.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес превентивный удар, нацеленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана. В ответ на израильские удары Иран запустил более ста беспилотников в сторону территории Израиля.
Цены на нефть подскочили более чем на $4 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на $4,60 (или 6,63%) до $73,96 за баррель. В течение торговой сессии цена достигала $78,50, самого высокого уровня с 27 января. Нефть марки WTI выросла на $4,99 (или 7,33%) до $73,03 за баррель, достигнув максимума $77,62, самого высокого уровня с 21 января.
Это самый большой дневной рост с 2022 года, когда из-за вторжения россии в Украину также произошел скачок цен на энергоресурсы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems