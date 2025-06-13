Авиакомпании перенаправляют или отменяют рейсы над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией — Finance.ua

Авиакомпании перенаправляют или отменяют рейсы над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией Сегодня 10:45 — Мир

Авиакомпании перенаправляют или отменяют рейсы над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией

Авиакомпании отменяют и перенаправляют свои рейсы, чтобы обезопасить пассажиров и экипаж после того, как Израиль нанес удары по целям на территории Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно прекратил работу. Израиль находится в состоянии полной боевой готовности из-за возможного ответа Ирана. Государственная авиакомпания El Al отменила все рейсы и начала выводить самолеты из страны. Так же поступил перевозчик Israir, заявив, что аэродром будет оставаться закрытым по меньшей мере до конца выходных.

Иран закрыл свое воздушное пространство до дальнейших предписаний. Ирак остановил все рейсы в своих аэропортах и ​​закрыл небо. Иордания сделала то же несколько часов спустя.

По данным проекта Safe Airspace, теперь рейсы обходят регион либо через Египет и Саудовскую Аравию на юге, либо через Турцию, Азербайджан и Туркменистан на севере.

Аэропорт в Баку принял несколько перенаправленных рейсов, включая Etihad Airways и Turkish Airlines. Emirates перенаправила рейс из Манчестера в Дубай в Стамбул, а flydubai из Белграда в Ереван.

Авиакомпания flydubai приостановила полеты в Амман, Бейрут, Дамаск, Иран и Израиль. Многие другие рейсы были отменены или возвращены в аэропорты вылета. Qatar Airways отменила два рейса в Дамаск.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес превентивный удар, нацеленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана. В ответ на израильские удары Иран запустил более ста беспилотников в сторону территории Израиля.

Цены на нефть подскочили более чем на $4 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на $4,60 (или 6,63%) до $73,96 за баррель. В течение торговой сессии цена достигала $78,50, самого высокого уровня с 27 января. Нефть марки WTI выросла на $4,99 (или 7,33%) до $73,03 за баррель, достигнув максимума $77,62, самого высокого уровня с 21 января.

Это самый большой дневной рост с 2022 года, когда из-за вторжения россии в Украину также произошел скачок цен на энергоресурсы.

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