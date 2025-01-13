В Германии зафиксировано больше всего банкротств со времен финансового кризиса — Finance.ua

В Германии зафиксировано больше всего банкротств со времен финансового кризиса
В Германии зафиксировали больше всего банкротств компаний с 2009 года. Исследование Института экономических исследований Галле показало высокие процентные ставки и рост цен.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно исследованию, в четвертом квартале 2024 года было зарегистрировано 4215 банкротств компаний, повлиявших на почти 38 000 рабочих мест. Это уровень, невиданный со времен финансового кризиса в середине 2009 года.
По сравнению с четвертым кварталом 2023 года количество банкротств в конце прошлого года выросло на 36%, подсчитали в IWH.
Почему так произошло
Институт частично связывает негативную динамику с текущим экономическим кризисом и ростом стоимости энергоносителей и заработных плат.
Рост процентных ставок и отмена субсидий повлекли за собой эффект наверстывания потерянного с 2022 года.
Среди секторов наибольший рост неплатежеспособности наблюдался в секторе услуг — на 47% по сравнению с прошлым годом, в то время как в производственном секторе — на 32%.
Справка Finance.ua:
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