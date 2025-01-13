В Германии зафиксировано больше всего банкротств со времен финансового кризиса — Finance.ua

В Германии зафиксировано больше всего банкротств со времен финансового кризиса Сегодня 11:14 — Мир

В Германии зафиксировано больше всего банкротств со времен финансового кризиса

В Германии зафиксировали больше всего банкротств компаний с 2009 года. Исследование Института экономических исследований Галле показало высокие процентные ставки и рост цен.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно исследованию, в четвертом квартале 2024 года было зарегистрировано 4215 банкротств компаний, повлиявших на почти 38 000 рабочих мест. Это уровень, невиданный со времен финансового кризиса в середине 2009 года.

По сравнению с четвертым кварталом 2023 года количество банкротств в конце прошлого года выросло на 36%, подсчитали в IWH.

Почему так произошло

Институт частично связывает негативную динамику с текущим экономическим кризисом и ростом стоимости энергоносителей и заработных плат.

Рост процентных ставок и отмена субсидий повлекли за собой эффект наверстывания потерянного с 2022 года.

Среди секторов наибольший рост неплатежеспособности наблюдался в секторе услуг — на 47% по сравнению с прошлым годом, в то время как в производственном секторе — на 32%.

Справка Finance.ua:

По состоянию на декабрь 2024 года, по данным UNHCR, в Германии находится более 1,2 миллиона украинских беженцев. Однако только треть из них смогла трудоустроиться. Советы о том, как и где искать работу украинцам в Германии — по ссылке.

По данным Bloomberg, Германия оказалась в экономическом затруднении, которые могут иметь долгосрочные последствия для всей Европы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.