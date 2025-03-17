В Германии выступили против восстановления Nord Stream — Finance.ua

В Германии выступили против восстановления Nord Stream Сегодня 20:19 — Энергетика

В Германии выступили против восстановления Nord Stream

Германия не рассматривает возможность восстановления газопроводов Nord Stream, по которым ранее поставлялся российский газ в Европу.

Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Габек, подчеркнув, что это было бы «совершенно ложным направлением», сообщает Reuters.

«Украинцы до сих пор подвергаются агрессии со стороны россии. Поэтому говорить о восстановлении Nord Stream 1 или 2 — это абсолютно неправильное направление дискуссии», — подчеркнул Габек на брифинге в Брюсселе.

Nord Stream 1 работал с 2011 по 2022 год, тогда как Nord Stream 2 так и не был запущен из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. В сентябре 2022 года обе нитки Nord Stream 1 и одна нитка Nord Stream 2 были повреждены взрывами, ответственность за которые никто официально на себя не взял.

Габек выразил обеспокоенность тем, что будущее правительство Германии может забыть уроки энергетической зависимости от россии, ведь именно коалиция социал-демократов и консерваторов в свое время строила эту зависимость.

«Меня беспокоит то, что уроки 2022 года могут быть забыты», — добавил он.

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После сокращения поставок газа из рф в 2022 году Европа предстала перед энергетическим кризисом, в свою очередь, Норвегия стала главным поставщиком газа для Германии.

Несмотря на надежду российского Газпрома на возобновление экспорта в Европу в случае смены политического курса, Берлин подтвердил свою приверженность независимости от российских энергоресурсов.

В частности, Министерство экономики подчеркнуло, что независимость от российского газа имеет стратегическое значение, а Nord Stream 2 не сертифицирован и не может быть введен в эксплуатацию.

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Ранее стало известно, что в США разрабатывается проект перезапуска российского газопровода Северный поток-2 в Европу при поддержке американских инвесторов.

Но уже позже проинформировали, что немецкие власти рассматривают варианты предотвращения возвращения к эксплуатации газопровода Nord Stream 2 после сообщений о тайных переговорах между США и россией по его продаже американским инвесторам.

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