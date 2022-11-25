АМКУ оштрафовал две компании, связанные с проектом Nord Stream 2 — Finance.ua

АМКУ оштрафовал две компании, связанные с проектом Nord Stream 2 Сегодня 19:43 — Фондовый рынок

АМКУ оштрафовал две компании, связанные с проектом Nord Stream 2

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовала более 47 млн грн компании ООО «Альянс Холдинг» и ООО «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн», связанных с участниками проекта Nord Stream 2.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ в Фейсбуке

Отмечается, что за непредставление информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ на ООО «Альянс Холдинг» наложен штраф в размере 43,452 млн грн — это наибольший штраф, налагаемый комитетом по этому виду нарушения. Также ООО «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн» за непредставление информации комитету оштрафовано на 3,941 млн грн.

Кроме этого, продолжается рассмотрение дела против ООО «БАСФ Т.О.В.», которое тоже не предоставило информацию по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Комитет в сентябре 2021 года, в рамках мероприятий государственного контроля за концентрациями и согласованными действиями хозяйствующих субъектов, начал исследования действий иностранных компаний, заключавших соглашения о финансировании проекта Nord Stream 2 и распределения полномочий между его участниками.

Речь идет о таких компаниях как: ОАО «Газпром», «Uniper Gas Transportation & Finance BV», «Engie Energy Management Holding Switzerland AG», «OMV Gas Marketing Trading & Finance BV», «Shell Exploration and Production (LXXI) BV» и «Wintershall Nederland Transport and Trading BV».

В комитете отмечают, что предварительный анализ имеющейся информации свидетельствует, что указанные действия могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции. Совершение согласованных действий запрещается до получения разрешения органов АМКУ или Кабинета Министров Украины. Компании, действия которых исследовало ведомство, за соответствующим разрешением не обращались.

В ходе исследования комитет установил три связанных отношениями контроля с этими компаниями предприятия, работающих в Украине: ООО «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн», ООО «Альянс Холдинг» и ООО «БАСФ Т.О.В.». Они не являются непосредственными участниками проекта Nord Stream 2. В то же время, согласно закону «О защите экономической конкуренции», субъекты хозяйствования, связанные отношениями контроля, должны обмениваться информацией и принимать меры для предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Соответственно трем компаниям, работающим в Украине, АМКУ направил требования о предоставлении информации, подтверждающей или опровергающей факт заключения иностранными компаниями соглашений. Также требовалось дать объяснение необходимости получения разрешений органов комитета на указанные действия.

Отмечается, что ни один из ответчиков не выполнил требования АМКУ. Неподача информации по требованию комитета не позволило установить, должны ли упомянутые компании получать разрешение на указанные согласованные действия, поэтому невозможно установить наличие или отсутствие в их действиях нарушения соответствующего законодательства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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