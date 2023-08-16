В Германии вводят ограничения по проездному за 49 евро — Finance.ua

В Германии вводят ограничения по проездному за 49 евро Сегодня 17:20 — Личные финансы

В Германии вводят ограничения по проездному за 49 евро

С 15 августа на проезде Deutschlandticket начало действовать новое ограничение. До этого пользователи могли бесплатно осуществлять пересадку на междугородний транспорт. Теперь это будет разрешаться только в исключительных ситуациях, и в большинстве случаев пассажиры вынуждены будут покупать дополнительные билеты за свой счет.

Об этом сообщает Welt.de.

Из-за введения новых стандартов поездок на поездах в ЕС, правила относительно немецкого проездного билета тоже претерпевают изменения. Начиная с 15 августа, проездной за 49 евро в Германии (Deutschlandticket или D-ticket) уже не будет считаться обычным проездным. Он станет специальным предложением со сниженной стоимостью проезда.

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С 15 августа пользователи билета не смогут осуществить бесплатную пересадку на транспорт категории ЕС, ІСЕ или ІС. Теперь пассажиры смогут осуществлять такую ​​пересадку только при особых условиях: в случае, если отмена предусматривает прибытие пассажира в конечный пункт с конечной стыковкой после полуночи. Во всех других ситуациях бесплатная пересадка на другие скоростные соединения не предусмотрена.

Deutsche Bahn указывает эту информацию в разделе вопросов и ответов о билете.

Отвечая на вопрос издания Welt, представитель немецкой железной дороги подтвердил, что центр обслуживания прав пассажиров будет применять обновленные правила пересмотренного Положения о железнодорожном движении (EVO). Согласно требованиям ЕС, пользователям билетов такого типа не будут возвращаться средства за междугородные билеты.

Если ожидается, что задержка на станции назначения составит более 20 минут, пассажиры могут пересесть на поезд более высокого класса, например ICE. Для этого им сначала нужно купить билет на соответствующий поезд, но позже они могут потребовать возврата стоимости в Центре обслуживания прав пассажиров.

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В будущем будут некоторые исключения по компенсации для владельцев билетов: если пассажир больше не может добраться до места назначения до полуночи из-за сбоя в графике движения регионального поезда, или между полуночью и пяти утра, только с задержкой по меньшей мере на 60 минут, они могут продолжить переход на ICE, IC или EC и получить возмещение расходов на дорогу.

Во всех остальных случаях пользователям Deutschlandticket приходится ждать следующего регионального поезда или оплачивать билет на междугородний путь за свой счет.

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