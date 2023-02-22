В Берлине запустили продажу билета за 49 евро: как получить проездной — Finance.ua
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В Берлине запустили продажу билета за 49 евро: как получить проездной

Личные финансы
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В Берлине запустили продажу билета за 49 евро: как получить проездной
В Берлине запустили продажу билета за 49 евро: как получить проездной
Билет за 49 евро уже доступен пассажирам в Берлине — с 20 февраля новый проездной Deutschlandticket был запущен для предварительного заказа.
Хотя новый билет заменит более дешевый городской проездной за 29 евро, однако будет действовать по всей территории страны, сообщает exberliner.com.
Ездить с таким проездным можно будет во всех видах транспорта, за исключением скоростных поездов ICE.

Где купить билет

Билет за 49 евро доступен как ежемесячная подписка. Его можно оформить на сайте BVG или лично в центре обслуживания клиентов Berliner Verkehrsbetriebe.
Те, кто пользуется подпиской на городской транспорт за 29 евро, получат письмо по почте или электронное письмо о том, что текущая подписка будет автоматически обновлена ​​и что с их банковского счета будет сниматься ежемесячно 49 евро вместо 29 евро.
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Отменить подписку можно до 30 апреля.
Предварительно заказать билет Deutschland за 49 евро можно уже сейчас, но он будет действителен только с 1 мая.
Новые клиенты могут оформить новый абонемент онлайн на сайте BVG или позвонив в службу поддержки клиентов.
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BVG предлагает проездной за 49 евро в виде билета для мобильного телефона или карты с чипом — обе версии доступны онлайн или в центре обслуживания клиентов. Билет можно будет приобрести на Берлинской городской железной дороге — по данным Bahn, до 3 апреля.

О билете

Билет Deutschlandticket — именной. У проездного будет вариант «рабочего билета» — для сотрудников компаний, компенсирующих частично его стоимость. Пассажиры смогут экономить 30% на проездном.
Если работодатель согласится оплачивать не менее 25% от его стоимости, тогда еще 5% покроют власти. В зависимости от вклада работодателя билет будет стоить всего 34,30 евро или меньше.
А водителям автомобилей за границей стоит позаботиться о наличии Зеленой карты. Ее как раз можно оформить на сайте Finance.ua быстро и без лишних переплат.

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По материалам:
РБК-Україна
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