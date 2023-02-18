Когда регистрировать авто в Германии: необходимые документы и актуальные правила для украинцев — Finance.ua

Когда регистрировать авто в Германии: необходимые документы и актуальные правила для украинцев
Многие беженцы из Украины приехали за границу на автомобиле. Возможно, кто-то задумывается о покупке собственного транспорта в стране пребывания. Не важно, к какой категории вы относитесь, но очень важно знать ключевую информацию для водителей в Германии. Рассказываем о правилах и необходимых документах.
Нужно ли обменивать украинское водительское удостоверение в Германии
Согласно решению Совета ЕС, принятому летом 2022 года, украинские права признаются во всех странах Евросоюза. Вы можете пользоваться как физическим, так и цифровым удостоверением.
Если вы потеряли документ, следует обратиться в отдел выдачи водительских прав по месту жительства в Германии. Учреждение запросит украинский реестр для установления факта наличия действующих прав и на основе ответа сможет восстановить ваши права.
Учтите, что ведомству нужно предоставить номер украинского удостоверения. Рекомендуем сделать копию документа заранее, чтобы в случае потери легко его восстановить.
Нужно ли регистрировать украинские автомобили в Германии
В Германии, как и в других странах Евросоюза, есть требование регистрировать автомобили, находящиеся в стране более 6 месяцев. Однако украинцы могут этого не делать — автомобилем с украинской регистрацией разрешено пользоваться до одного года. Счет времени начинается с первого дня въезда в страну.
После года пребывания транспортное средство следует зарегистрировать — таким образом вы получите допуск на пребывание в Германии автомобиля с иностранными номерными знаками.
Сколько стоит регистрация авто в ФРГ
Стоимость зависит от федеральной земли и может составлять от 31 до 100 евро.
Важно! Управление незарегистрированным транспортным средством — административное правонарушение, влекущее наложение штрафов. Рекомендуем следить за сроком пребывания в стране и зарегистрировать автомобиль.
Кто и где должен регистрировать авто в Германии
Зарегистрировать автомобиль может как его владелец, так и другое лицо, на которое составлена доверенность. Однако рекомендуем получить консультацию в органах местных властей перед оформлением доверенности на другого человека.
Регистрирует автомобили орган государственной регистрации Германии — Zulassungsbehörde. Для осуществления процедуры подготовьте следующие документы:
- соответствующее заявление (образец вам предоставят при обращении в орган);
- документ, удостоверяющий личность;
- подтверждение наличия страхования авто (автогражданки);
- оценку транспортного средства от экспертной организации (не является обязательным требованием).
Информацию о полном пакете документов вам сообщат при обращении в орган государственной регистрации.
После регистрации водитель получит свидетельство о регистрации, немецкий номерной знак и печать-наклейку к номерному знаку от федеральной земли.
Налоги
За каждое зарегистрированное транспортное средство нужно платить ежегодный налог, размер которого зависит от объема двигателя, года выпуска и экологичности. В среднем эта сумма составляет от 200 до 500 евро.
Страхование украинских автомобилей в Германии
Управлять незастрахованным автомобилем в Германии запрещено. Каждый, кто садится за руль автомобиля без действующего полиса, совершает уголовное правонарушение и несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам.
Существуют два варианта автогражданки для беженцев: «Зеленая карта» и полис пограничного страхования, продаваемый при пересечении границы со страной ЕС.
Помните, что страховой полис нужно постоянно держать с собой и показывать представителю полиции всякий раз, когда вас об этом попросят.
Обратите внимание, для зарегистрированных в Германии автомобилей нужно покупать другой страховой полис, стоимость которого зависит от вашего водительского стажа.
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