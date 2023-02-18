Когда регистрировать авто в Германии: необходимые документы и актуальные правила для украинцев — Finance.ua

Когда регистрировать авто в Германии: необходимые документы и актуальные правила для украинцев Сегодня 23:21 — Страхование

Когда регистрировать авто в Германии: необходимые документы и актуальные правила для украинцев

Многие беженцы из Украины приехали за границу на автомобиле. Возможно, кто-то задумывается о покупке собственного транспорта в стране пребывания. Не важно, к какой категории вы относитесь, но очень важно знать ключевую информацию для водителей в Германии. Рассказываем о правилах и необходимых документах.

Нужно ли обменивать украинское водительское удостоверение в Германии

Согласно решению Совета ЕС, принятому летом 2022 года, украинские права признаются во всех странах Евросоюза. Вы можете пользоваться как физическим, так и цифровым удостоверением.

Если вы потеряли документ, следует обратиться в отдел выдачи водительских прав по месту жительства в Германии. Учреждение запросит украинский реестр для установления факта наличия действующих прав и на основе ответа сможет восстановить ваши права.

Учтите, что ведомству нужно предоставить номер украинского удостоверения. Рекомендуем сделать копию документа заранее, чтобы в случае потери легко его восстановить.

Нужно ли регистрировать украинские автомобили в Германии

В Германии, как и в других странах Евросоюза, есть требование регистрировать автомобили, находящиеся в стране более 6 месяцев. Однако украинцы могут этого не делать — автомобилем с украинской регистрацией разрешено пользоваться до одного года. Счет времени начинается с первого дня въезда в страну.

После года пребывания транспортное средство следует зарегистрировать — таким образом вы получите допуск на пребывание в Германии автомобиля с иностранными номерными знаками.

Сколько стоит регистрация авто в ФРГ

Стоимость зависит от федеральной земли и может составлять от 31 до 100 евро.

Важно! Управление незарегистрированным транспортным средством — административное правонарушение, влекущее наложение штрафов. Рекомендуем следить за сроком пребывания в стране и зарегистрировать автомобиль.

Кто и где должен регистрировать авто в Германии

Зарегистрировать автомобиль может как его владелец, так и другое лицо, на которое составлена доверенность . Однако рекомендуем получить консультацию в органах местных властей перед оформлением доверенности на другого человека.

Регистрирует автомобили орган государственной регистрации Германии — Zulassungsbehörde. Для осуществления процедуры подготовьте следующие документы:

соответствующее заявление (образец вам предоставят при обращении в орган);

документ, удостоверяющий личность;



подтверждение наличия страхования авто (автогражданки);



оценку транспортного средства от экспертной организации (не является обязательным требованием).



Информацию о полном пакете документов вам сообщат при обращении в орган государственной регистрации.

После регистрации водитель получит свидетельство о регистрации, немецкий номерной знак и печать-наклейку к номерному знаку от федеральной земли.

Налоги

За каждое зарегистрированное транспортное средство нужно платить ежегодный налог, размер которого зависит от объема двигателя, года выпуска и экологичности. В среднем эта сумма составляет от 200 до 500 евро.

Страхование украинских автомобилей в Германии

Управлять незастрахованным автомобилем в Германии запрещено. Каждый, кто садится за руль автомобиля без действующего полиса, совершает уголовное правонарушение и несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам.

Существуют два варианта автогражданки для беженцев: «Зеленая карта» и полис пограничного страхования, продаваемый при пересечении границы со страной ЕС.

Помните, что страховой полис нужно постоянно держать с собой и показывать представителю полиции всякий раз, когда вас об этом попросят.

Обратите внимание, для зарегистрированных в Германии автомобилей нужно покупать другой страховой полис, стоимость которого зависит от вашего водительского стажа.

Не забудьте позаботиться о страховании, если отправляетесь за границу на собственном авто. Мы на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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