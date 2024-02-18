В Германии увеличили минимальную заработную плату — Finance.ua

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В Германии увеличили минимальную заработную плату

Личные финансы
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В Германии увеличили минимальную заработную плату
В Германии увеличили минимальную заработную плату, Фото: lb.ua
В 2024 году в Германии значительно выросла минимальная заработная плата. Страна внедрила новые политические меры по оплате труда, которые соответствуют изменениям в экономических и социальных условиях и отражают растущий спрос на более справедливую оплату труда и лучшую защиту прав работников.
Об этом пишет ukrainianingermany.de.

Изменения минимальной заработной платы в Германии

В 2024 году почасовая оплата в Германии установлена ​​на уровне 12,41 евро в час. По данным Евростата, месячная минимальная оплата должна составить 2054 евро.
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Для сравнения, в 2023 году минимальная з.п. составляла 12 евро в час работы, в 2022-м — 9,82/10,45 евро в час. В 2025 году планируют увеличить минималку до 12,82 евро в час.
В течение года будет расти минимальная зарплата в некоторых секторах. Например, ставки будут следующие:
  • временная занятость — 13,50 евро (с 1 января по 31 марта 2024 года);
  • педагогический персонал — 18,58 евро (до 31 декабря 2024);
  • уборка здания — 13,50 евро (до 31 декабря 2024);
  • помощники медсестер — 15,50 евро (с 1 мая 2024);
  • квалифицированные медсестры — 16,50 евро (с 1 мая 2024);
  • покраска и лакировка (неквалифицированные работники) — 14,50 евро (до 31 декабря 2024 года).
Сообщается, что рост инфляции и стоимости жизни повлиял на увеличение уровня минимальной оплаты труда. Таким образом, правительство Германии пытается реагировать на потребности рынка труда и обеспечить социальную стабильность.
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В то же время профсоюзы настаивают на повышении минимальных з.п. минимум до 13,50 евро, чтобы обеспечить работникам достойные условия жизни.

Кто не может претендовать на минимальную з.п.

Получать минимальную зарплату в Германии могут граждане с 18 лет. Не имеют права на минимальную ставку оплаты труда следующие категории работников:
  • молодежь до 18 лет;
  • практиканты;
  • стажеры;
  • самозанятые лица или фрилансеры;
  • волонтеры;
  • долгосрочные безработные в первые 6 месяцев трудоустройства.

Увеличили лимит и для минимальной занятости

Мини-джоб — это вид неполной занятости, где заработная плата не превышает фиксированную сумму в месяц. С увеличением минимальной заработной платы в 2024 году изменился и предел заработка на мини-джоб с 520 евро до 538 евро в месяц.
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В то же время, количество часов осталось без изменений. Каждый работник на мини-джобе может работать максимум 10 часов в неделю или 43 часа в месяц.

Что делать, если работодатель не выплачивает минимальную зарплату

Если работодатель в Германии не соблюдает нормы минимальной зарплаты, работник может решать спор напрямую или обращаться за помощью. К примеру:
  • переговоры с работодателем: иногда несоблюдение требований может быть связано с недоразумением или административной ошибкой;
  • обращение в местный профсоюз. Больше информации можно найти на сайте Конфедерации профсоюзов Германии;
  • обращение в Трудовую инспекцию (Finanzkontrolle Schwarzarbeit). Это учреждение отвечает за соблюдение трудового законодательства, в том числе и выплаты минимальной заработной платы;
  • обратиться к юристам. В Германии работает немало организаций и юридических фирм, которые специализируются на трудовом праве и могут помочь с претензиями.
По материалам:
РБК-Україна
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